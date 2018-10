'Jeg hader Åge Hareide' - nu svarer landstræneren igen

Den tidligere målmand Thomas Myhre har spillet under Åge Hareide i to omgange.

I den nye bog 'Åge Hareide - et fotball-liv' kan man dog læse, at forholdet mellem de to ikke var godt.

Faktisk kalder Myhre sin tidligere træner for en 'kynisk djævel', og han går så vidt, at han direkte siger 'jeg hader Åge Hareide'.

En af de situationer, som virkelig skabte splid mellem de to nordmænd, var en kamp mod tyrkiet, hvor Hareide var landstræner, mens Myhre stod på mål for landsholdet.

Her var Norge foran 2-0, men endte med at spille 2-2 efter Myhre lukkede to mål ind på baggrund af personlige fejl.

Det fik flere år senere Hareide til at sige, at de havde vundet kampen, hvis ikke de havde en 'målmand uden arme'.

Hareide stoppede som landstræner efter kampen mod Tyrkiet, og Myhre spillede ligeledes sin sidste landskamp den dag.

Efter en kort periode i svenske Örgryte IS blev Hareide så ansat i norske Viking.

Der spillede en gammel kending, nemlig Thomas Myhre.

Målmandens kontrakt blev senere ophævet efter en bytur i Spanien, hvor han angiveligt havde taget stoffer.

Det mener Myhre dog var en undskyldning fra klubben - og ikke mindst Hareide - som bare ville have ham væk.

- Jeg hader Åge Hareide.

- For at opnå det, han ønsker, bruger han ethvert hjælpemiddel, og måden, han var på dengang, har gjort, at jeg har lagt ham for had. Åge Hareide er en kynisk djævel, citeres Myhre for i bogen.

Bogen om Åge Hareide er skrevet af Arild Stavrum, der selv har spillet topfodbold, og som både blev trænet af Hareide og spillede med Myhre. Foto: Ruud, Vidar

Ved bog-lanceringen i Oslo blev Hareide også forholdt kritikken fra Myhres, og her svarede han endelig på det.

- Han var en betroet målmand og en god målmand. Så lavede han to fejl i en kamp mod Tyrkiet, og målmænd laver fejl af og til. Denne gang var det ham.

- Jeg var klar over, hvad jeg ville, men beslutningen var ikke min alene, der var mange omkring den. Man skal også huske, at der er to sider af en sag, siger han til norske Dagbladet.

Derudover lægger han vægt på, at det var en sportslig beslutning, at han ikke ville bruge Myhre.

Hareide blev ligeledes forholdt til, at Myhre siger 'jeg hader Åge Hareide' og at han kalder ham for en 'kynisk djævel'.

- Jeg tror ikke, at jeg havde overlevet så længe som træner, hvis jeg var en kynisk djævel, for så var jeg afsløret for længst. Det vi snakker om her, er knyttet til en enkelt episode. Så det må stå for hans regning, siger Hareide.

Åge Hareide deltog selv ved lanceringen af bogen i Oslo. Foto: Ruud, Vidar

Myhre har tidligere meldt ud, at de ting, som han er citeret for i bogen, var sagt i en privat samtale.

Ifølge ham var det altså ikke meningen, at det skulle med i bogen, men forfatteren - som faktisk er gode venner med Myhre - valgte alligevel at inkludere det.

