HELSINGØR (Ekstra Bladet): Martin Braithwaite har kun fulgt balladen om Lionel Messis skænderier med FC Barcelona på afstand.

Men da der i fredags kom klarhed om, at verdensstjernerne fortsætter kontraktperioden ud frem til næste sommer, var den danske holdkammerat tilfreds med, han får Messi som holdkammerat endnu en sæson.

For netop Messi har betydet meget for ham de første syv måneder i den catalanske storklub. Det afslører Braitwaite søndag i landsholdets træningslejr oven på 0-2 nederlaget til Belgien.

- Messi tog rigtig godt imod mig, da jeg kom. Og han er naturligvis en jeg kan lære rigtig meget af hver dag på træningsbanen. Han har givet mig nogle små fif om bevægelse uden bold og lidt om den måde vores opspil foregår på. Det er ting, jeg har taget til mig, forklarer Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite spillede ikke sin bedste landskamp, da Danmark tabte for første gang i 35 kampe. Men han synes der var mange positive ideer, som Kasper Hjulmand er kommet ind med. Foto: Lars Poulsen.

Studerer Messi

Til trods for den massive uro i kulissen: Lionel Messi proklamerede han ville væk efter 20 år, klubben har den tredje træner på otte måneder samt sæsonen sluttede uden titler, føler Braithwaite, han er faldet godt til i de nye omgivelser.

- Jeg har bevist, jeg hører til og fortjener at være i Barcelona, påpeger Braithwaite, der ikke tror uroen får nogen betydning for Messis præstationer i den kommende sæson.

Glæden ved at spille sammen med Messi er vigtigt for Braithwaite, der bruger meget tid på at studere

succesfulde mennesker. Så selvfølgelig studerer han også Lionel Messi på træningsbanen.

- Nogle kigger på ham, men jeg prøver at studere ham. Hvordan han bevæger sig, hvordan han afslutter. Hvad han gør. Ja, jeg har aldrig set noget lignende.

- Hvis man ikke studerer Messi, er man uintelligent. Når jeg nu er så heldig at spille på samme hold som klodens bedste, skal jeg da se og lære af de de ting, der gør ham så god, forklarer Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite har kontrakt med Barcelona til sommeren 2024, men fremtiden er uvis. Klubben skal af med mange spillere, men han har endnu ikke hørt, om der skal ske noget med ham. Foto: Lars Poulsen.

Lang kontrakt - uvis fremtid

Martin Braithwaite har kontrakt til 2024 og en frikøbsklausul på 2,2 milliarder kroner, men han ved reelt ikke, om han skal fortsætte i Barcelona i den kommende sæson.

Efter ankomsten af Ronald Koeman som ny træner har klubben meldt ud, at der skal skiftes markant ud i spillertruppen. Mange skal sælges.

- Jeg nåede at hilse meget kort på Koeman, da jeg var på træningsanlægget, efter han var begyndt.

- Men jeg har overhovedet ikke fået besked om min fremtid. Det er nok meget naturligt, når du spiller i en klub som Barcelona. Så vil der altid være mange rygter.

- Og det er jo fodbold, hvor vi ved, at der altid kan komme til at ske noget. Uvisheden tager jeg meget afslappet. Det er jo ude af min kontrol. Men jeg håber og forventer, jeg spiller i Barcelona i den kommende sæson, siger han.

Den største omvæltning for ham, udover holdkammeraterne er blevet markant bedre end tidligere, er opmærksomheden fra omgivelserne. Den er en ekstraordinær faktor.

- Der er så meget fokus på klubben og på alt, hvad der sker. Der bliver skrevet så meget hver dag som ryger verden rundt. Det er virkelig ekstremt med den opmærksomhed, der er omkring klubben, mener han.

Presspillet var godt

Martin Braithwaite leverede ingen stor landskamp, da Danmark led det første nederlag i 35 landskampe efter 0-2 mod Belgien.

Men han synes, at der var mange positive momenter efter Kasper Hjulmand er kommet ind med sine nye ideer.

- Vores presspil var godt før pausen. Vi var i flere situationer tæt på at øre ondt på belgierne.

- Jeg tror, det bliver et stort plus for os, at vi nu har fået en venstrebenet back, der kan slå indlæg. Robert Skov er en meget intelligent spiller, som vi vil få stor glæde af, mener han.

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Se også: - Jeg har lidt ondt af Hjulmand

Se også: Verdens bedste var for gode

Se også: - Det irriterer mig