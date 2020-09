PARKEN (Ekstra Bladet): Det var det foreløbige højdepunkt på Kasper Hjulmands trænerkarriere, da han lørdag aften for første gang stod i spidsen for det danske fodboldlandshold.

I sig selv en stor bedrift, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og mens forgængeren Åge Hareide hen ad vejen helt glemte, hvordan man taber fodboldlandskampe, har Hjulmand som bekendt stadig til gode at vinde en.

Men omstændighederne var nu heller ikke de bedste.

Midt i en coronatid, der har vendt op og ned på det hele - også i fodboldens verden - fik Kasper Hjulmand sin ilddåb for tomme tribuner mod det hold, der pt. indtager førstepladsen på verdensranglisten.

Og det kalder på lidt medfølelse fra Christian Eriksen.

- Jeg har lidt ondt af Hjulmand, at han skal komme ind på den måde.

- Det er jo svært at overtage. Træneren vil gerne sætte sine idéer ind så hurtigt som muligt, og det prøver vi selvfølgelig at tage til os. Vi har haft en fin træningsuge, og vi skal vænne os til de forskellige ting, siger midtbanekreatøren.

- Vi kan stille og roligt bygge på, og jeg synes, det har været meget lovende. Spillerne er meget åbne for netop at kunne passe ind i hans idéer.

- Så tror jeg bare, at vi herfra skal bygge stille og roligt på og begynde at vænne os til det, lyder det fra Inter-spilleren, der ikke føler, at hans egen rolle har ændret sig markant.

- Jeg skal ind og gøre meget af det samme. Vores opspil og vores positioner på banen er måske lidt anderledes - og der er mere fokus på boldbesiddelse.

- Men ellers er der ikke den helt store forskel. Jeg skal stadig ind og være afgørende, som jeg var under Åge. I dag lykkedes det ikke rigtig, men det er første kamp.

- For mig personligt handler det om at lære Hjulmands idéer at kende, og hele holdet skal vænne sig til, hvordan han gerne vil have, at vi spiller, konstaterer Danmarks største fodboldnavn, der ligesom med- og modspillere knælede inden kampen

Christian Eriksen forstår ikke, hvorfor det har skabt debat, at landsholdet har valgt at knæle. Foto: Lars Poulsen

En gestus, der begyndte som en amerikansk protest mod politivold mod sorte, men som har spredt sig internationalt som et symbol på kampen mod racisme.

Beslutningen om at knæle har skabt stor debat, men Christian Eriksen forstår slet ikke virakken:

- Jeg kan ikke se, at det er et problem. Vi støtter alle former for antiracisme.

