'Jeg kan ikke forstå det'

Jannik Vestergaard undrer sig over, at danske fans ikke må rejse til England

Man kan ikke påstå, at forholdene har været ens for alle ved EM.

Danmark har nydt godt at turneringsformen med tre hjemmekampe i gruppespillet, mens de medrejsende danske fans har sørget for masser af opbakning i Amsterdam og Baku, hvor dem, der nåede frem, overdøvede alt og alle.

Men det er ingenting at regne for England, der med semifinalen har spillet fem kampe hjemme på Wembley med masser af tilskuere på tribunerne.

Til semifinalen må der være 60.000, men meget få vil være danskere, for det er som bekendt forbudt for danske fans at rejse ind til kampen.

Og det undrer Jannik Vestergaard, selvom han ikke vil kalde den engelske fordel unfair.

- Det er et svært spørgsmål, hvad der er fair. Jeg træffer ikke beslutningerne omkring coronaforanstaltningerne.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor danske fans ikke kan få lov til at rejse. Jeg synes, at vi har udvist professionalisme ved kampene i København, siger midterforsvareren, der er helt på det rene med, at Danmark for første gang under EM for alvor kommer på udebane.

- Det bliver fortrinsvis fans fra England, og ikke fra Danmark. Jeg ser det som en motivationsfaktor. At gøre 60.000 mennesker stille, vil være noget af en bedrift, lyder det selvsikkert fra Southampton-spilleren.

Jannik Vestergaard undrer sig over, at danskerne ikke må komme til London. Foto: Lars Poulsen

Yussuf Poulsen lader sig heller ikke kyse ved udsigten til næsten udelukkende engelske tilskuere på Wembley.

Tværtimod.

- Vi må se, hvad det kommer til at betyde. Det er fedt, når der er tilskuere på stadion. Det er selvfølgelig endnu federe, når der er tilskuere i Parken, men det næstbedste er, at der tilskuere på lægterne uanset, om de er med os eller imod os. Det er de oplevelser, man håber på, siger han.

DBU har opfordret danskere bosat i Storbritannien til at købe billet, så noget rødt og hvidt vil der heldigvis være på lægterne lørdag aften. Mandag er der solgt 4800 ud af cirka 6000 danske billetter.