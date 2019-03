Hverken Robert Skov, Joachim Andersen, Philip Billing eller Jacob Bruun Larsen fik debut på landsholdet sidste år på trods af lovende præstationer på klubholdene eller i U21-regi. De fire var blandt hovedarkitekterne i erobringen af pladsen ved sommeren EM-slutrunde for Niels Frederiksens tropper.

Men 2019 bliver med stor sikkerhed året, hvor landstræner Åge Hareide ser mod den store talentmasse, der er på vej fra U21-landsholdet.

- Robert Skov har nogle særlige kvaliteter, som vi helt sikkert kan bruge. Christian Eriksen og Lasse Schøne er dygtige på frispark. Med Robert Skov har vi endnu en spiller med helt specielle kompetencer. Det er godt at have flere muligheder i sin trup, roser Åge Hareide, der ikke vil afsløre, om Superligaens topscorer er med i den trup, han udtager mandag over middag i Parken.

Udtager kun de bedste

Men det ligner en udtagelse af den tidligere Silkeborg-spiller, der har været ligaens suverænt bedste spiller i denne sæson. Han har på flere måder løftet sit niveau, så han ikke ’bare’ er en farlig dødboldspecialist.

- Jeg tager ingen hensyn i år, selv om U21-holdet skal spille EM til sommer. Jeg vil udtage de bedste spillere, fordi det er højeste prioritet for landsholdet at komme til EM-slutrunden næste sommer. Det er noget særligt, at vi har muligheden for at spille EM på hjemmebane, forklarer landstræneren.

Det bliver et travlt landskampår, hvor det afgøres, om Danmark kvalificerer sig til EM og derved spiller minimum de tre gruppekampe på hjemmebane i Parken.

Året starter med en testkamp mod Kosovo, hvor Danmark meget passende kan arbejde med at åbne et kompakt forsvar hos en lille fodboldnation. Det var den helt store udfordring sidste år.

Åge Hareide i almindelighed og Christian Eriksen i særdeleshed skal finde et modtræk til, hvad Danmark kan finde på, når modstanderen står lavt og ikke giver meget plads at spille på foran eget straffesparksfelt.

Derfor er Kosovo en passende modstander at øve sig på. I EM-kvalifikationen venter tre andre mindre nationer, hvor Danmark med sikkerhed får bolden mest og skal forsøge at lukke dem op. Det gælder møderne mod Georgien, Gibraltar og Irland.

Efter Kosovo gælder det den første kvalifikationskamp mod gruppens favorit, Schweiz.

Åge Hareide mener, Robert Skov har kvaliteter, som landsholdet kan bruge. Han tænker på hans evner på dødbolde, hvor landsholdet også råder over Christian Eriksen og Lasse Schøne. Foto: Lars Poulsen.

På rundrejse i Europa

Udover Robert Skov kan U21-talenter som Joachim Andersen, Philip Billing og Jacob Bruun Larsen komme i betragtning til landsholdet i løbet af året. Alle tre spillere, der har markeret sig stærkt på deres klubhold i løbet af sæsonen.

Landstræneren var i Italien midt i februar, hvor han så Joachim Andersen i Sampdorias 1-2 nederlag mod Inter.

Jacob Bruun Larsen leverede et stærkt efterår i Borussia Dortmund. Til gengæld har han haft sværere ved at holde niveauet her i foråret, hvor der har været længere mellem spilleminutterne.

Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson har brugt de sidste to måneder på at rejse Europa tyndt, hvor de har besøgt flere af landsholdsspillerne forud for den kommende sæson, hvor Danmark for første gang i otte år kan spille sig til EM-deltagelse.

De har været i både England, Tyskland og Italien for at se nærmere på spillere, mens Jon Dahl fra sin hollandske base konstant har været opdateret på de danske landsholdsspillere i Æresdivisionen.

Seks glæder og tre bekymringer Seks glæder Martin Braithwaite Skiftet fra Middlesbrough til Leganés har været en kæmpe optur. Han har scoret mod både Real Madrid og Barcelona. Samtidig har han leveret stærkt i den spanske liga. Ligner sikker starter mod Kosovo og Schweiz. Christian Eriksen Tottenham er gået i stå i Premier League med blot ét af 12 mulige point i de seneste fire kampe. Men han har leveret flere fine præstationer og har stor andel i, at Spurs er i Champions League kvartfinalen. Og så er han Hareides nøglespiller nummer ét. Historien har vist, at ham kan vi ikke undvære. Yussuf Poulsen Han var ude med en mindre muskelskade, da RB Leipzig spillede 0-0 lørdag mod Augsburg. Men skaden er ikke alvorlig og han har vist meget fine takter i sæsonen. Efter nytår er det foreløbig blevet til fire scoringer. Jannik Vestergaard Mens han var på bænken under Mark Hughes, har Ralph Hasselhüttl vist enorm tillid til ham. Han har nu etableret sig i bagkæden, hvor han har leveret stærke og stabile præstationer. På klubholdet spiller de primært med et tremands forsvar. Simon Kjær Landsholdets kaptajn har på trods af Sevillas store sportslige nedtur i La Liga haft en personlig fin start på 2019. Han har været den bedste og mest markante forsvarsspiller for Sevilla i sæsonen. Afsonede karantæne i weekenden. Lasse Schøne Den 32-årige midtbanespiller var en af arkitekterne bag triumfen mod Real Madrid. Han er i fantastisk form og ligner det sikre holdepunkt for Hareide på sekser-positionen i de kommende landskampe. Tre bekymringer Mathias Zanka Jørgensen Fra en rolle som stamspiller i sidste sæson er han siden jul røget lidt ud og ind ad holdet, der ikke har vundet siden 5. november. I weekenden var han tilbage efter to kampe ude i kulden. Nu er startpladsen ved siden af Simon Kjær alvorligt i farezonen. Pione Sisto Den 24-årige kantspiller har i lighed med klubholdet, Celta Vigo, haft en skuffende sæson. Blot to sæsontræffere er det blevet til i en tid, hvor han konstant ryger ud og ind ad holdet. Nicolai Jørgensen Ét mål siden årsskiftet og samtidig har han også været en tur på bænken. Fodboldåret er bestemt ikke begyndt, som han havde drømt om. Der er tilsyneladende stadig lang vej til storformen.

