- Jeg vil altid have det i baghovedet

På mandag, når Danmark møder Østrig i Parken, er det et år siden, livet for altid forandrede sig for Christian Eriksen.

Han kollapsede i Parken, var død, blev genoplivet, men er nu på rekordtid tilbage på et imponerende topniveau, hvor han med rette igen betragtes som en af de bedste midtbanespillere på den europæiske fodboldscene.

Det er en fantastisk fortælling, Christian Eriksen har været gennem, siden den varme sommeraften i Parken, hvor alt var tilrettelagt til en EM-fest mod Finland, men endte med en traumatisk oplevelse for både ham, hans familie, spillere, ledere og tilskuere.

Christian Eriksen har det meste af sin fodboldkarriere været i centrum på fodboldbanen. Foto: Lars Poulsen.

I dag er Christian Eriksen et godt sted. Han er tilbage i en måske bedre udgave, men ligner sig selv rent fodboldmæssigt.

Men oplevelsen ændrede ham også. I dag ser han mange ting på en anden og langt mere afslappet måde.

- Som familie er vi et fint sted i dag. Vi er kommet godt ud på den anden side, selv om min hverdag blev vendt op og ned.

- Jeg tænker ikke over det, der skete, mere. Men jeg har det altid i baghovedet, uden det hæmmer mig.

- Den største forandring er nok, at jeg er blevet mere afslappet. Ja, kald det bare mere tilbagelænet.

- Jeg tager tingene meget mere roligt i dag, selv om jeg aldrig har været den temperamentsfulde type. Men rent personligt kan jeg godt mærke en forskel. Og det hænger selvfølgelig sammen med den oplevelse jeg havde, som sætter hele livet lidt i perspektiv, siger Christian Eriksen.

Landsholdets store kreatør sender mange varme tanker til sin klubtræner, Thomas Frank, og landstræner Kasper Hjulmand for den tillid og tro, de viste ham i en svær tid i jagten på at komme tilbage til topniveau.

- Thomas byggede mig op, gav mig tryghed og frem for alt tillid. Det skylder jeg ham også en tak for.

- Det samme gælder Kasper, der allerede i marts tog mig med igen. Det kom hurtigt og lidt overraskende måske, men jeg havde jo ikke glemt at spille fodbold, siger Christian Eriksen med et skævt smil.

Under normale omstændigheder ville han nok blive lidt stresset over den kontraktmæssige situation, han lige nu befinder sig i, hvor han er transferfri med månedens udgang. Fremtiden er uvis.

Men sådan er virkeligheden ikke i dag.

- Jeg skal vælge rigtigt, men det stresser mig på ingen måder, hvad og hvornår jeg skal træffe min beslutning.

- Jeg er ikke under pres for at beslutte noget lige nu. Jeg kan godt vente til juli med at beslutte mig for min fremtid, siger Christian Eriksen, der afviser alle spekulationer om at give en flig af i hvilken retning, hans tanker går i denne tid.

Heller ikke om pilen fortsat peger på London, hvor han med stor glæde har boet i en del år.

- Fremtiden finder jeg ud af senere. Det er rigtigt, at jeg har været meget glad for at bo i London, hvor jeg har spillet i mange år, siger han kryptisk uden at signalere om Brentford eller Tottenham er i førerposition til at få en aftale med ham.

- Alle er ude med fiskelinen efter mig. Uanset hvad jeg vælger, er jeg sikker på, at alle vil respektere mit valg, siger Christian Eriksen.

Kasper Hjulmand er ikke overrasket eller for den sags skyld imponeret over det, han har set fra Christian Eriksen, siden han kom retur på landsholdet i marts.

For han kender om nogen til Eriksens fodboldmæssige kvaliteter.

Men der er én særlig ting, han har bemærket, efter kreatøren er vendt retur oven på sit kollaps for snart ét år siden.

- Han er meget mere rolig i kroppen og virker utrolig afslappet og optræder med en stor lethed, når han er på banen.

- Men selvfølgelig ligger der noget i den oplevelse, han var ude for sidste år. Det er dog tydeligt at se, han nyder at være tilbage. Og det er min klare forventning, at de bedste år af karrieren ligger foran ham. På den måde kan de næste to-tre år fodboldmæssigt godt blive endnu bedre for Christian, mener Kasper Hjulmand.

