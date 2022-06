Jens Stryger skifter til Trabzonspor

Den 31-årige landsholdsback Jens Stryger Larsen skifter Udinese ud med de nykårede tyrkiske mestre, Trabzonspor.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Her bliver han klubkammerat med sin landsholdskollega Andreas Cornelius, der med 15 mål brillerede for klubben i den netop overståede mesterskabssæson.

På klubbens hjemmeside bliver danskeren præsenteret sammen med to øvrige, nye spillere, og Trabzonspor skriver, at spillerne har bestået det obligatoriske lægetjek.

De tyrkiske mestre oplyser ikke noget om længden på danskerens kontrakt.

Vil spille europæisk

Jens Stryger har tidligere udtalt, at han ønsker at spille for en klub, der kæmper med om det nationale mesterskab.

Og at han føler sig mere end klar til at spille på et højt niveau i europæisk fodbold.

Den 6. juni blev Jens Stryger matchvinder for Danmark mod Østrig, da han scorede sejrsmålet til 2-1. Foto: Lars Poulsen

Hans nye klub skal til august spille playoffs om en plads i Champions League-gruppespillet.

Lodtrækningen til playoffs er den 1. august, og her kan Stryger og co. faktisk ende med at trække de danske mestre, FC København.

Hvis playoff-kampen tabes, er Jens Stryger, Andreas Cornelius og resten af Trabzonspor sikret en plads i gruppespillet i Europa League.

”Fuldstændig urimeligt det han har været igennem” – Hjulmand hylder Jens Strygers comeback

Frosset ude

Jens Stryger skiftede til Udinese i 2017 og har siden spillet 152 kampe i løbet af sine fem sæsoner i den nordøstitalienske klub.

Gennem fire sæsoner var han fast mand. Fra november sidste år har Jens Stryger til gengæld været helt frosset ude af Udineses trup.

Her er Jens Stryger i aktion for Udinese den 31. oktober 2021. Det blev hans sidste kamp for klubben. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Ifølge klubben skete det som en konsekvens af, at han ikke vendte tilbage med et endeligt svar på klubbens udstrakte arm og ønske om en kontraktforlængelse.

Nu står Jens Stryger Larsen imidlertid over for et nyt fodboldeventyr ved Sortehavets kyst i Tyrkiet.

