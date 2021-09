Jesse Lingard sørger for pligtsejr til England

Jesse Lingard scorede to mål, da Englands reserver søndag aften slog Andorra med 4-0 i VM-kvalifikationen på hjemmebane.

Harry Kane kom ind fra bænken og hjalp med at få lukket kampen.

Angriberen kom ind i anden halvleg og gjorde det til 2-0, hvorefter det også blev til både 3-0 og 4-0. Bukayo Saka stod for det sidste engelske mål.

Det efterlader England på førstepladsen i gruppen med fuldt hus. Holdet har 15 point efter fem kampe. Polen på andenpladsen har syv point efter fire kampe.

Allerede fra kampens begyndelse stod Andorra på hælene.

Efter 17 minutter opstod den første store chance, da 20-årige Bukayo Saka fik chancen på klods hold. Men bolden sneg sig nært forbi stolpen.

Samme Saka fik minuttet efter stukket bolden i fødderne og tog den med ned langs feltet. Et afrettet indlæg landede for fødderne af Jesse Lingard, der med en halvtam afslutning formåede at skubbe den ind over målstregen.

Det tunge pres fortsatte, men var også med til at begrænse rummene bag det kompakte Andorra-forsvar. Derfor havde England i store dele af første halvleg brug for dødbolde for at skabe reelle scoringsmuligheder.

Efter pausen kom England buldrende ud til anden halvleg og fik atter trykket gæsterne langt tilbage.

Det efterlod igen hjemmeholdet uden plads i bagrummet. England forsøgte dog konstant at nedbryde Andorra fra kanterne, men igen udeblev de store chancer.

Det fik træner Gareth Southgate til at reagere på sidelinjen. Ind kom Harry Kane, Jack Grealish og Mason Mount, der hurtigt fik sat deres præg på kampen.

Grealish fandt efter 72 minutter Mount i feltet, der efterfølgende blev nedlagt på ulovlig vis. Det udnyttede den tredje indskifter, Harry Kane, sikkert fra straffesparkspletten.

Jesse Lingard fordoblede i slutminutterne sin målscore til 3-0, mens Saka udbyggede til 4-0 efter et hjørnespark.

Sideløbende blev en anden kamp i gruppen afviklet. Det opgør endte Albanien med at trække sig sejrrigt ud af efter en sen scoring til 1-0 mod Ungarn.

Derudover fik Island kæmpet sig tilbage fra at være 0-2 nede i kampen mod Nordmakedonien. Kampen endte 2-2.

Bulgarien vandt 1-0 over Litauen.