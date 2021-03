Joachim Löw stopper som tysk landstræner efter EM

Landstræneren, der førte Tyskland til VM-guld i 2014, har valgt at sige stop, når EM-slutrunden til sommer er færdigspillet.

Det skriver det tyske fodboldforbund (DFB) på sin hjemmeside.

Joachim Löw har fået ophævet sin kontrakt efter EM-slutrunden, selvom den oprindeligt løb til og med VM i 2022.

Tilbage i november sidste år led Tyskland et stort nederlag til Spanien i Nations League. Dengang var der tale om, om Löw kunne beholde jobbet som landstræner. Se højdepunkter fra den kamp her

Det tyske fodboldforbund har valgt at efterkomme Löws ønske.

- Jeg tager dette skridt meget bevidst, fuld af stolthed og enorm taknemmelighed, men er samtidig fortsat meget motiveret til den kommende EM-slutrunde, siger Joachim Löw.

- Stolt, fordi det er noget meget specielt og en ære for mig at være involveret i mit land. Og fordi jeg har arbejdet med de bedste fodboldspillere i landet i næsten 17 år og støttet dem i deres udvikling.

- Jeg har store sejre forbundet med dem og smertefulde nederlag, men frem for alt mange vidunderlige og magiske øjeblikke - ikke kun at vinde VM 2014 i Brasilien.

61-årige Joachim Löw har været landstræner i 15 år siden 2006. Fra 2004-2006 var han assistenttræner under Jürgen Klinsmann.

- Jeg har stor respekt for Joachim Löws beslutning. DFB ved, hvad de har fået med Jogi (Joachim Löw, red.) Han er en af ​​de bedste trænere i international fodbold, siger forbundets præsident Fritz Keller.

- Det faktum, at han på et tidligt tidspunkt informerede os om sin beslutning, er meget anstændigt. Han giver os den nødvendige tid og ro til at finde sin efterfølger.

