'Jobbe' imponerer: Har taget Bundesligaen med storm

- Jeg har intet at tabe og glæder mig til at vise mig frem på landsholdet, siger Jesper Lindstrøm, der drømmer om VM-udtagelse senere på året

Det glade, drengede smil er stadig det samme hos Jesper Lindstrøm.

I de her tider har den 22-årige landsholdsspiller i sandhed grund til at smile lidt ekstra. For han har taget Bundesligaen med storm. Fem mål og fem assists er det foreløbige udbytte i den tyske liga, hvor han har været meget stærkt spillende siden november.

Nu står han så i det sydspanske med udsigt til palmer og et smukt og velplejet græstæppe som det synlige bevis på, at han har fået efter fortjeneste.

Kasper Hjulmann er imponeret over, hvor stærkt spillende Jesper Lindstrøm har været, siden han kom til Frankfurt. Foto: Lars Poulsen.

For Kasper Hjulmand har også bemærket den 22-årige offensivspillers eksplosive udvikling.

- Han har en meget stærk mentalitet. Der ligger noget særligt i hans personlighed. For med Jesper er der ikke noget filter, han gør altid, hvad han skal, siger Kasper Hjulmand, der lover ham spilletid i løbet af landsholdssamlingen.

Jesper Lindstrøm er ikke selvoverrasket over, hvor stærkt det er gået de første otte måneder i Frankfurt. Til gengæld kommer det lidt bag på ham, at præstationerne har været så lovende.

- Ja, det overrasker mig lidt, at jeg har præsteret så stabilt, siger Jesper Lindstrøm, der påstår, at han også har brugt lang tid i styrketræningslokalet, men de nyudviklede muskler er svære at se under træningstrøjen på den spinkle Frankfurt-spiller.

- Den største forskel på skiftet fra Superligaen til Bundesligaen har været tempoet og hårdheden i duellerne. Men jeg har hurtigt vænnet mig til omgivelserne, forklarer Jesper Lindstrøm.

Fodboldekspert Morten Bruun (med ryggen til) underholder Thomas Delaney, Yussauf Poulsen, Jesper Lindstrøm og Joakim Mæhle på træningsbanen på Marbella Football Center. Foto: Lars Poulsen.

Nedtællingen til VM starter nu, hvor kampene mod Holland og Serbien er første mulighed for at byde sig til for den trup på 45-50 spillere, Hjulmand har på sin blok.

- Det vigtigste for mig her på landsholdet er at vise mig frem. Jeg er klar, hvis jeg får lov at spille for chefen (Kasper Hjulmand, red.). Han har set mig på klubholdet og ved, hvad jeg står for.

- Jeg føler sådan set ikke, at jeg har noget at tabe. Og jeg vil jo gerne være med til det hele, siger Jesper Lindstrøm med direkte henvisning til den forestående VM-slutrunde.

Men han er helt klar over, at det kræver stærke præstationer både på klub- og landshold, hvis drømmen om VM i Qatar skal gå i opfyldelse.

De tørre tal beviser, at han virkelig har ramt et højt, stabilt niveau. En statistik her i marts afslørede således, at han er den bedste chanceskabende offensivspiller blandt U23-spillerne i de fem største ligaer i Europa.

Altså foran store talenter som Florian Wirtz, Leverkusen, Nedim Bajrami, Empoli, Mason Mount, Chelsea, Hamed Junior Traoré, Sassuolo. Langt nede på listen finder man Martin Ødegaard, Arsenal, og Jude Bellingham, Dortmund.

- Det er altid fantastisk at være nummer ét. Jeg gør alt hver dag for at være den bedste, siger han med et skævt smil.

Mentaltræner gjorde mig stærk

Jesper Lindstrøm var godt forberedt, da han sidste sommer tog den store beslutning om at rejse fra de trygge rammer i Brøndby til en af de store ligaer.

Han havde tilbage i november 2019 hyret en mentaltræner, der kunne hjælpe ham med at fokusere på de rigtige ting. På de ting, som han kunne påvirke og ændre.

Morten Bertolt, der tidligere har spillet topfodbold i blandt andet FCK, Lyngby og SønderjyskE, er manden, der har hjulpet med at bringe Jesper Lindstrøm i den rette mentale balance. Og på den måde udviklet ham med en række værktøjer, så han var godt klædt på, da han skiftede fra Brøndby til Frankfurt i Bundesligaen.

- Hvis unge, talentfulde spillere drømmer om udlandet, er det vigtigt, at de er klædt på til udfordringen allerede som 17-18-årige, inden de skal til udlandet.

- Det er mit indtryk, at det samarbejde, ’Jobbe’ og jeg indledte, har givet ham større mulighed for hurtigere at slå til i Frankfurt, siger Morten Bertolt til Ekstra Bladet.

Han har taget en master i international coaching og ved derfor, hvilke knapper der skal trykkes på for at bringe spillerne i den rigtige balance, så de kan fokusere på at præstere på banen.

- Det samarbejde, jeg har haft med Morten, har hjulpet mig virkelig meget. Jeg er blevet meget stærkere mentalt. Jeg tænker ikke så meget over de fejl, jeg laver. Før i tiden kunne jeg godt ødelægge hele anden halvleg, hvis jeg havde spillet en dårlig første halvleg. Her har Morten hjulpet mig med nogle tricks til at komme videre, forklarer Jesper Lindstrøm.

Morten Bertolt har hæftet sig meget ved, at ’Jobbe’ har udviklet sig enormt på de otte måneder, han har været i Tyskland.

- På mange måder er han stadig den samme, men han er blevet mere rolig og hviler meget mere i sig selv i dag. Det er en utrolig udvikling, han har gennemgået på rekordtid, vurderer Morten Bertolt.

De har i fællesskab arbejdet meget på identitet og at turde være sig selv både på og uden for banen.

- Mentaltræningsdelen har hjulet ’Jobbe’ til at bevare roen i hovedet og til at kunne udfolde sine kreative evner på banen på trods af langt bedre modstandere, tempo og stress i Bundesligaen, siger Morten Bertolt.

Ud over Jesper Lindstrøm arbejder Morten Bertolt sammen med to andre landsholdsspillere, Andreas Maxsø og Victor Nelsson. Han har også et samarbejde med Frederik Winther, Philip Zinckernagel, Patrick Mortensen og en række andre talentfulde unge spillere.