Joker med Højlund: - Pisseirriterende

Joachim Andersen glæder sig over at få selskab af Rasmus Højlund i Premier League - også selvom den danske angriber nu har overgået ham

Der er næppe gået nogens næse forbi, at Rasmus Højlund er skiftet til mægtige Manchester United.

Med skiftet skrev han samtidig historie som den dyreste danske fodboldspiller i historien med en pris på omkring 630 millioner kroner.

Dermed har han også overgået Joachim Andersen, der tidligere havde æren af den titel, og det får smilet frem hos den danske forsvarsstjerne.

- Det er da pisseirriterende, lyder det, inden han bryder ud i et stort grin.

- Ej, det er sgu fedt, at Rasmus har fået det her skifte. Det er også fortjent. Han har gjort det godt. United stod og manglede en angriber, så det giver god mening, at de køber en dygtig én.

Joacim Andersen glæder sig til at stå over for Rasmus Højlund (billedet) i Premier League. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Joachim Andersen er samtidig sikker på, at den danske angriber kommer til at klare sig godt i Premier League.

I hvert fald lige indtil han render ind i Crystal Palace.

- Jeg tror, det bliver godt at stå over for ham. Jeg er sikker på, at jeg nok skal have styr på ham.

Øjner transfer

Mens Rasmus Højlund var en af flere danske landsholdsspillere, der har skiftet klub i løbet af sommeren, er Joachim Andersen blevet i Crystal Palace.

- Der var da lidt ting frem og tilbage, men ikke noget konkret, siger midtstopperen, der håber, at det ændrer sig inden for de næste par år.

- Det er ikke altid noget, jeg selv er herre over. Jeg vil gerne spille i de største og bedste klubber i verden, men det er ikke altid op til mig, hvornår man skal skifte.

- Men jeg er 27, og hvis jeg skal lave en transfer, skal det helst være inden for de næste par år. Jeg bliver ikke yngre, og hvis en klub skal betale for mig, skal de også kunne se lidt perspektiv i det.

Joachim Andersen har været blandt Crystal Palaces bedste spillere og kom tilmed på tavlen mod Brentford i slutningen af august. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Flyvende fra start

Joachim Andersen har i hvert fald gjort sit for at gøre sig godt bemærket.

Den 27-årige dansker spiller en stor rolle på Crystal Palace-mandskabet, hvor han er startet som lyn og torden.

Medier som BBC, 90min.com og Flashscore havde i forrige runde Joachim Andersen på ugens hold i Premier League, ligesom Whoscored.com tilmed havde danskeren på ugens hold i Europas fem største ligaer.

Det er også noget, han selv har bemærket.

- Jeg havde en god sommerferie, hvor jeg fik slappet af, og så er jeg ellers kommet tilbage i god forfatning.

- Vi er også startet godt som hold, og jeg er selv startet rigtig, rigtig godt. Jeg har også godt set, at jeg har været på lidt ugens hold forskellige stedet. Det er meget positivt, og jeg er glad.

Joachim Andersen og resten af det danske landshold skal torsdag i aktion i EM-kvalifikationen.

Her venter San Marino i et udsolgt Parken, inden turen går til Finland.