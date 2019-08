Jon Dahl er rolig - lidt endnu

- Den manglende spilletid til flere af spillerne havde været et problem hvis vi var i oktober eller november, siger Jon Dahl Tomasson

Hvis modstanderen havde været Schweiz, havde Jon Dahl Tomasson tændt advarselslampen.

Men nu er det ’kun’ Gibraltar og Georgien, så den assisterende landstræner er ikke bekymret over den manglende spilletid til flere af de vigtigste landsholdsprofiler.

Landsholdsanfører Simon Kjær har slet ikke været i Sevillas trup de to første kampe, mens Thomas Delaney har siddet på bænken i Dortmunds fire første betydende kampe.

Læg dertil, at Christian Eriksen pludselig er blevet indskiftningsspiller i Tottenham. Og glem ikke, at Kasper Dolberg ikke spiller, fordi han står foran et klubskifte.

Landsholdets anfører Simon Kjær har slet ikke været i Sevillas trup i sæsonens to første kampe. Thomas Delaney har siddet på bænken i Dortmunds fire første betydende kampe. Foto: Lars Poulsen.

De er ekstremt professionelle

- Hvis vi kommer frem til oktober eller november, og de stadig ikke spiller, så ville jeg begynde at blive bekymret.

- Men vi har en tydelighed i den måde vi spiller på. Både Kjær, Eriksen og Delaney er så professionelle, at det ikke spiller den store rolle her og nu.

- Når det handler om Christian og hans fremtid er det underordnet, om der sker noget med ham. Han har hovedet med sig og er så meget i mental balance, at det ikke påvirker hans præstationer på banen, siger Jon Dahl og pointerer:

- Det bliver en anderledes opgave mod Gibraltar, fordi det bliver en kamp, hvor vi får bolden 70-80 procent af tiden, fastslår han.

På angrebspositionen er Nicolai Jørgensen ude, og Kasper Dolberg har ikke spillet en kamp siden en halv time i begyndelsen af august.

- Vi har flere valgmuligheder til angrebet. Christian Gytkjær scorede to mål i weekenden, men vi kan også bruge Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite eller Kasper Dolberg, påpeger Jon Dahl Tomasson.

Christian Eriksen er pludselig blevet indskiftningsspiller for Tottenham. Det bekymrer dog ikke Jo Dahl Tomasson. Foto: Lars Poulsen.

Godt på plads

Mens der stadig er usikkerhedsmomenter om fremtiden for flere af spillerne, har syv skiftet klub i sommerpausen. Og de er tilsyneladende kommet godt på plads i de nye omgivelser.

Joachim Andersen, Mathias Zanka Jørgensen, Jonas Knudsen, Lasse Schöne, Philip Billing, Martin Braithwaite og Robert Skov er alle faldet til og får tilmed spilletid i de nye klubber.

Landstrænerduoen har udtaget seks nye spillere til 23-mandstruppen. Først fulgte Jonas Knudsen, Philip Billing, Christian Gytkjær, Joachim Andersen og Lukas Lerager er de nye ansigter.

Torsdag blev den sidste til flokken så udvalgt, da Frederik Rønnow fik besked.

Se også: Forbigået af DBU: - Forstår godt interessen

Stor udskiftning: Fem nye på landsholdet

Se også: Hareide opgiver dansk pressemøde: Ramt af infektion i knæet

Se også: Ny Superliga-træner dropper job