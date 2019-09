Jon Dahl: Håber Christian slår mig

GIBRALTAR (Ekstra Bladet): Med yderligere to scoringer står Christian Eriksen nu noteret for 29 landskampmål. Han haler stille og roligt ind på den vikarierende landstræner, Jon Dahl Tomasson, der stadig har scoringsrekorden med 52 træffere i landsholdsregi.

- Helt ærligt, jeg håber, Christian slår min rekord. Sådan som det er gået for Christian, viser det jo, han har gjort det fremragende, siger Jon Dahl Tomasson og giver lidt af forklaringen på, hvorfor Eriksen pludselig er så målfarlig:

- Vi har arbejdet meget på at bringe ham i de rigtige situationer på banen, forklarer han.

Nu var begge scoringer mod Gibraltar på straffespark, men mange af de andre 21 scoringer i Hareides tid som landstræner er sat ind i åbent spil.

Christian Eriksen mangler altså 23 mål i en alder af 27 år for at tangere Jon Dahl Tomassons målrekord på landsholdet.

- Det er altid et mål at slå den rekord, men for mig handler det i den sidste ende altid om at spille Danmark til en slutrunde. Det vil altid være det vigtigste, forklarer Christian Eriksen.

Eriksens 23 mål under Hareide Christian Eriksen står samlet noteret for 23 af sine 29 landskampmål under Åge Hareide. Her er den imponerende statistik: 2 mod Gibraltar 5. september 2019. 1 mål mod Georgien 10. juni 2019. 1 mål mod Kosovo 21. marts 2019. 2 mål mod Wales 9. september 2018. 1 mål mod Australien 21. juni 2018. 1 mål mod Mexico 9. juni 2018. 3 mål mod Irland 14. november 2017. 1 mål mod Rumænien 8. oktober 2017 1 mål mod Montenegro 5. oktober 2017 1 mål mod Armenien 4. september 2017. 1 mål mod Polen 1. september 2017. 1 mål mod Kasakhstan 10. juni 2017. 1 mål mod Tyskland 6. juni 2017. 2 mål mod Kasakhstan 11. november 2011. 1 mål mod Armenien 4. september 2016. 3 mål mod Bulgarien 7. juni 2016.

Se også: Delaney tog ordet: Det sagde han

Se også: Delaney tog ordet: Det sagde han