Jon Dahl Tomasson er trist over Åge Hareides afbud til denne uges landskampe, men afviser at presset på sig selv er blevet større grundet rollen som vikarierende cheftræner

TBILISI (Ekstra Bladet): Der var groft sagt kun et hold på banen, da Georgien før sommerferien blev massakreret 5-1 i Parken.

Men derfor skal man ikke automatisk forvente en gentagelse af det resultat eller storsejren i Gibraltar forleden, når landsholdet i aften jagter førstepladsen i EM-kvalens gruppe D på Boris Paichadze Dinamo Arena i den georgiske hovedstad.

Det ved den vikarierende landstræner, Jon Dahl Tomasson, bedre end de fleste.

Han har nemlig selv prøvet at smide point i Tbilisi, for siden at konstatere forskellen på hjemme- og udebane med en 6-1 sejr i Parken.

- Jeg spillede en kamp her for 15 år siden, og det var en oplevelse rent personligt, fordi jeg scorede to mål. Men vi spillede kun uafgjort 2-2. Nu får vi forhåbentlig mere, for vi har mulighed for at tage førstepladsen i gruppen, siger Tomasson, som tror og håber, at muligheden for en førsteplads er præcis den gulerod, der kan give spillerne den sidste dråbe kampgejst.

- Vi har masser af energi og motivation til at levere en god indsats. Men der er stor forskel på at møde Georgien ude og hjemme, siger han og fortsætter.

- Vi spillede fantastisk i København, og scorede på det rigtige tidspunkt. Vi er meget stærke hjemme. Det er sværere ude. Så det bliver en anden kamp, men vi har et virkelig stærkt hold. Vi er vant til den slags kampe, så jeg har stor tiltro til gutterne, fastslår Jon Dahl Tomasson og afviser i samme åndedrag, at han er tynget af det ekstra ansvar, som Åge Hareides fravær skaber.

- Jeg er rigtig ked af denne situation, for Åge har fortjent at være her, siger Tomasson, der har tilstræbt, at alt bliver så normalt som muligt, selvom chefen er væk.

- Vi har arbejdet i et tæt parløb i årevis, så selve måde vi arbejder på, er mere eller mindre den samme. Drengene og dem, der er omkring holdet, ved, hvordan vi arbejder. Så vi gør som vi plejer, lover han.

Det er ikke første gang, Jon Dahl Tomasson er med landsholdet i Georgien. Denne gang vil han have en sejr med hjem. Foto: Lars Poulsen.

Løftet indeholder dog ikke en gentagelse af det gamle pointtab i Tblisi.

: Det er en enestående mulighed for at spille os i førerposition. Det må give os noget motivation, selvom det ikke er nogen ’walk in the park’ overhovedet. Vi har arbejdet med disse drenge i en længere periode, og de er så dygtige, så jeg har stor tiltro til dem, lyder det med stolthed.

