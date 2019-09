Jon Dahl uden kontakt til Hareide

GIBRALTAR (Ekstra Bladet): Der bliver ingen dialog undervejs i torsdagens landskamp mellem sygdomsplagede Åge Hareide og assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson.

Det slog Jon Dahl Tomasson fast på det afsluttende pressemøde forud for EM-kvalifikationskampen mod Gibraltar torsdag, hvor 750 danskere vil fylde det meste af den ’billige’ langside på Victoria Stadium.

- Åge og jeg har været i tæt dialog undervejs, men vi kommer ikke til at have kontakt under kampen torsdag. Åge er ikke tilstede på stadion, og han har ikke øjnene på banen, forklarer Jon Dahl Tomasson.

På spørgsmålet om den vikarierende landstræner forventer vrede sms-beskeder undervejs i kampen fra Molde i Norge, svarer han med et skævt smil.

- Nej, det gør jeg ikke!

Åge Hareide er blevet opereret i knæet, der er blevet ramt af en infektion. Derfor er han beordret til at holde sig i ro hjemme i Norge.

Det er endnu usikkert, om Åge Hareide rejser til Georgien, hvor landsholdet spiller søndag.

Men det ligger nærmest lidt i kortene, at landstræneren først er tilbage til kampen mod Schweiz i oktober.

