Jon overrasker: Skubber Dolberg ud

Christian Gytkjær kommer med fra start i stedet for Kasper Dolberg, der bliver ofret, fordi han mangler spilletid

GIBRALTAR (Ekstra Bladet): På trods af, at Kasper Dolberg scorede to mål i Danmarks seneste landskamp; 5-1 sejren over Georgien i Parken i juni, bliver han ofret mod Gibraltar.

Det gør han, fordi han ikke har spillet kampe i en måned. Og på trods af, at modstanderen kun er nummer 198 på FIFA-ranglisten, så må den nye Nice-angriber nøjes med en plads på bænken.

Den vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson har i stedet valgt formstærke Christian Gytkjær som spidsangriber mod Gibraltar.

Han kom ind i marts og scorede til 2-3 mod Schweiz i det sensationelle comeback.

Men Gytkjær har også startet sæsonen ganske fornuftigt i polske Lech Poznan.

Christian Gytkjær står allerede noteret for fire mål i de seks kampe, han foreløbig har spillet.

Kasper Dolberg er skubbet ud på bænken mod Gibraltar, hvor Christian Gytkjær får chancen. Foto: Lars Poulsen.

Jon Dahl Tomasson har flere overraskelser i ærmet: Daniel Wass er med som højre back, Pierre Emile Højbjerg kommer ind på den defensive midtbane, mens Robert Skov også får plads i startformationen.

Danmark stiller i følgende opstilling:

Kasper Schmeichel – Daniel Wass, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen – Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen – Robert Skov, Christian Gytkjær, Yussuf Poulsen.

Kampen på Victoria Stadium starter kl. 20.45. Der vil være 750 danske tilskuere på stadion, hvor der er plads til 2200.

Det er meget specielle omgivelser kampen foregår i. På den ene side af stadion ligger Gibraltarklippen og på den anden side landingsbanen til Gibraltar. Der kommer dog ikke fly under kampen, fordi der er flyveforbud om aftenen på Gibraltar.

Se også: Dolbergs kolbøtte: Virkeligheden ramte mig

Se også: Zanka elsker gult og mørkeblåt

Se også: Stressbold: Landsholdet får flyveforbud