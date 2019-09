Jon ryster posen - tre nye mod Georgien

TBILISI (Ekstra Bladet): Selvom det blev til en stensikker 6-0-sejr over miniputterne fra Gibraltar forleden, så har den vikarierende landstræner, Jon Dahl Tomasson, alligevel valgt at blande kortene på ny til søndagens kvalkamp i Georgien.

Således er både den dobbelte målscorer Christian Gytkjær, Daniel Wass samt Robert Skov, som åbnede ballet torsdag, ude af startelleveren i Tblisi.

I stedet er Brentford-backen Henrik Dalgaard, samt den offensive duo Martin Braithewaite og Kasper Dolberg tilbage i startopstillingen, der ser således ud:

Herrelandsholdet er klar til Georgien og stiller med følgende 11 fra start til EM-kval-kampen i Tbilisi

Kick-off er klokken 18.00, og opgøret kan ses på Kanal 5. Samme sted kan du lige nu varme op til opgøret #ForDanmark pic.twitter.com/f5putPTLLm — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) September 8, 2019

Netop Kasper Dolberg, som i sommer skiftede fra Ajax til franske Nice, blev dobbelt målscorer, da Danmark før sommerferien besejrede Georgien med hele 5-1 i København.

Til gengæld er der genvalg til anfører Simon Kjær, der ellers spillede en af karrierens ringeste landskampe mod Gibraltar.

Men hans enorme erfaring som samlingspunkt i forsvaret har vejet tungere end den usikre præstation mod Gibraltar.

Mens det var ventet, at Wass, der ikke imponerede på højre back, og normalt har sine forcer i det offensive spil, måtte gøre plads til den mere defensivt indstillede Dalsgaard, og at den mere bevægelige og tekniske Dolberg skulle ind for Gytkjær, så er det mere overraskende, at Robert Skov også er ude efter to starter i træk.

Men her har Tomasson tilsyneladende ønsket en spiller med mere fart og mere aggressivitet i udfordringerne end Hoffenheim-spilleren med den udsøgte sparketeknik.

Danmark kan med en sejr spille sig op på førstepladsen i EM-kvalgruppe D.

Husk, at du kan følge kampen live på ekstrabladet.dk...

Ærlig Simon Kjær: Svært for min søn

Jon Dahl: - Jeg er rigtig ked af denne situation

Se også: Tomasson: En enestående mulighed for Danmark