Josefine Høgh om hyldest i Parken: - Betyder noget særligt

Tv-værten glæder sig til at se Kasper Schmeichel bære Lars Høghs gamle nummer i nationalarenaen fredag aften

Du vil med al sandsynlighed bemærke noget anderledes ved Kasper Schmeichel, når han træder på banen i Parken fredag aften.

Den 36-årige målmand vil nemlig ikke have nummer 1 klistret på ryggen, som han plejer. Kasper Schmeichel vil i stedet for bære trøjenummer 22, når Danmark skal forsøge at hente tre point i EM-kvalifikationen.

Og det er der en meget klar årsag til.

I kampen mod Nordirland vil Danmark således hylde dynamitholdet fra 1986 ved at spille i retrotrøjer, og det er den beslutning, som Nice-målmanden udnytter til at have nummer 22 på ryggen, som var Lars Høghs nummer.

Josefine Høgh sammen med sin mand, Lasse Sjørslev. Foto: Anthon Unger

Lars Høgh - som desværre gik bort i slutningen af 2021 efter længere tids sygdom - var målmandstræner på landsholdet frem til sin død.

Annonce:

Den nuværende landsholdsmålmands hyldest af den legendariske sidste skanse er noget, der gør Josefine Høgh glad.

'Det er en superfin og kærlig gestus af Kasper, og vi sætter stor pris på den,' skriver Lars Høghs datter i en sms til Ekstra Bladet, hvor hun tilføjer:

'Trøjen fra 1986 betyder noget særligt for vores familie, og vi vil glæde os til at se Kasper jagte en vigtig sejr i EM-kvalifikationen iført nummer 22.'

I løbet af sin aktive karriere nåede Lars Høgh at optræde otte gange på landsholdet. To af gangene var ved VM i Mexico i 1986.

Da landsholdet meldte ud, at Kasper Schmeichel ville stå med det særlige trøjenummer, satte den tidligere Leicester-målmand nogle ord på hvorfor.

- Mod Nordirland spiller vi i VM86-trøjen for at hylde et særligt hold, hvor Lars Høgh var en stærk målmand.

Annonce:

- Jeg spiller med nummer 22 på ryggen for at mindes Lars og hylde både ham og hans familie, der altid har haft en særlig betydning for mig igennem hele mit liv.

Kampen i EM-kvalifikationen mellem Danmark og Nordirland bliver fløjtet op klokken 20.45 fredag aften. Du kan selvfølgelig følge opgøret før, under og efter lige her hos Ekstra Bladet.

Efterfølgende flyver Kasper Hjulmands landshold til Slovenien, hvor der venter en ny udfordring mandag aften.