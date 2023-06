- Journalisterne skal vænne sig til det

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, mener dagen derpå, at hele dramaet om Kasper Hjulmand og Mohamed Daramy var overdrevet. Han synes, landsholdet står et godt sted, inden de samles igen til september

Når Peter Møller gør status over Danmarks EM-kvalifikation anno 2023, er han ikke bekymret.

Syv point efter fire kampe, en tredjeplads i puljen og et pinligt nederlag til Kasakhstan. Fodbolddirektøren har dog fået godt med stof til eftertanke oven på den netop overståede samling.

En samling, man indledte med annonceringen af Kasper Hjulmands kontraktforlængelse. En samling, hvor det var tæt på at gå galt mod Nordirland, og hvor et fravalg af Mohamed Daramy skabte stormvejr over landsholdet.

Op til mandagens kamp i Ljubljana mod Slovenien - og i timerne efter opgøret - handlede det mest af alt om, hvorvidt en historie fra B.T. om, at Mohamed Daramy har fået at vide af Hjulmand, at han kun opfylder to ud af 12 kriterier for at være en god landsholdsspiller, var forkert.

Annonce:

Virakken startede dagen inden, da landstræneren gjorde det klart på et pressemøde, at kantspilleren var blevet i Danmark, fordi han var fravalgt af taktiske årsager. Peter Møller ser intet - som i intet - opsigtsvækkende i det.

- Synes du, Kasper Hjulmand kommunikerede beslutningen om at sortere Mohamed Daramy fra ordentligt ud?

- Noget af det man lærer, når resultaterne ikke er, som de skal være, er, hvordan pressen reagerer. Jeg vil helst ikke gå ind i sagen, fordi jeg ikke ønsker at bidrage, og så synes jeg, at der blevet kogt nok med suppe på den. Vi vælger at tage 25 spillere med og så skære ned til 23.

- Der er ikke nogen spillere, der tager med til kampe, hvis de ved, de ikke skal spille, siger Peter Møller til Ekstra Bladet og henviser til en undtagelse med Lasse Schöne, der for nogle år siden valgte at tage med landsholdet til Israel, selvom han fik at vide, at han ikke skulle spille.

- Journalisterne skal vænne sig til, at der er spillere, der bliver sorteret fra undervejs. Det var fuldstændig overreageret. Men det er den præmis, der er, når resultaterne ikke spiller helt, forklarer han videre.

Annonce:

Selv kaldte Kasper Hjulmand historien for 'en storm i et glas vand'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Hjulmand i boksen på Stadion Stozice i Ljubljana, hvor det blev til et enkelt point. Foto: Claus Bonnerup

- Men er de her 12 kriterier noget, man arbejder med på landsholdet?

- Jeg aner ikke noget om, hvad Kasper har sagt til 'Mo'. Jeg kender ikke noget til 12 kriterier. Det har været en fortrolig samtale. Jeg kender ikke svaret på det, så jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det. Er du god nok, så kommer du med. Den er vel ikke længere. Kasper peger på de spillere, han mener, er de bedste til at løse opgaven i den givne kamp.

- 'Mo' har været med mange gange. Han kommer nok også med fremadrettet.

Peter Møller er i hvert fald ikke i tvivl om, at DBU går en tid i møde, hvor der er flere ting at evaluere på.

Annonce:

- Vi skal prøve at navigere i, at der er høje forventninger til os, og når det hele ikke lige spiller, så synes jeg, der er en tendens til, at tingene bliver overfortolket. Der er pakket til vores træninger, Parken er udsolgt, og Rasmus Højlund brager frem. Der er mange gode ting at tage med fra samlingen.

Magien fra EM på hjemmebane og sejrsstimen på otte kampe med en målscore på 27-0 i VM-kvalifikationen ligger imidlertid langt væk.

Meget langt væk.

Godt nok er det blevet til to sejre. Mod Finland og Nordirland. Men de er slet ikke kommet i hus på den overlegne måde, man kan og skal forvente af det danske landshold mod på papiret langt dårligere modstandere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det har ikke kun kørt på skinner for Alexander Bah og resten af landsholdet i denne samling. Foto: Claus Bonnerup

- Præstationen i Qatar har vi været omkring. Resultatet i Kasakhstan var dårligt, mod Nordirland er det VAR, der annullerer en scoring. Er landsholdet overhovedet kommet videre fra VM?

- Ja. Tingene bliver bare forstørret nu. Jeg synes også, vi har været ærlige og fortalt, at vi gerne vil være endnu bedre og blive stærkere til at bryde de hold ned, der står dybt. Vi har ikke ramt det niveau, vi gerne vil.

Annonce:

- Jeg skal på den ene side leve med, at nogle fra pressen synes, det hele er helt håbløst og med eksperter, der mener, at det er landsholdsfodboldens undergang og så på den anden side finde frem til, at jeg er tilfreds med, at vi har været det bedste hold i de seneste fire kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Står 100 procent bag Hjulmand

Til september fortsætter ballet, når Danmark først tager imod upåagtede San Marino i Parken, hvorefter Finland venter i Helsinki.

Inden da skal flere af spillerne holde ferie, DBU skal en tur med kvindelandsholdet til VM i Australien, og så er der for alvor taget hul på ligaerne igen rundt omkring i Europa.

Efter en rygtestorm, der satte Kasper Hjulmand i forbindelse med trænergerningen i Ajax, annoncerede han og DBU 6. juni, at man forlængede samarbejdet frem til sommeren 2026.

En forlængelse, fodbolddirektøren Peter Møller stadig er stolt over efter samlingen.

- Var det en god idé at forlænge med Kasper Hjulmand?

- Vi havde været i dialog med Kasper om en forlængelse i lang tid, og vi meldte det ud, fordi det var det, vi gerne ville.

- Signalet med udmeldingen var den vigtigste, og det er, at vi tror på Kasper. Vi er glade for resultaterne under ham, og det, vi forventer, vi kigger ind i med ham ved roret.

- Og så var det også for at skabe ro omkring hans situation, fordi der pludselig var rygter om, at han skulle afsted til en anden klub. Det er ikke sikkert, at I stopper med at skrive om det, men det kan sættes meget klart op.

- Kasper vil gerne DBU, og vi vil gerne Kasper.