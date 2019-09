Jubler over Danmarks fejl: - Men jeg er uenig

Irland glæder sig over Danmarks pointtab, men landstræneren har også fået stor respekt for udekampen mod Georgien efter Danmarks 0-0-kamp

Kampen om de to EM-billetter fra Danmarks gruppe har udviklet sig til et drabeligt opgør mellem Irland, Schweiz og Danmark.

Så Danmarks skuffende 0-0-kamp i Georgien vækker glæde i Irland, hvor der er mange positive overskrifter.

- Irlands håb om kvalifikation til EM 2020 vokser efter dette betydelige tilbageslag for danskerne, lyder det eksempelvis i The Irish Examiner.

- Forholdene i gruppe D skiftede til Irlands fordel, da Danmark måtte nøjes med uafgjort i Tbilisi, lyder det i Irish Times.

- Mick McCarthys tropper går nu ind i næste måned vel vidende, at kan de vinde i Georgien, så vil enten to uafgjorte eller en sejr i de to afsluttende kampe være nok til at sikre en EM-plads.

- Og Danmarks misser betyder, at det ikke nødvendigvis vil være fatalt, hvis Irland som Danmark spiller uafgjort i Georgien, skriver avisen.

Irske overskrifter efter Danmarks skuffelse. Fotos: Screenshots

Den irske landstræner er glad for Danmarks pointtab, men mener ikke, at de dummede sig. Foto: CLODAGH KILCOYNE/Ritzau Scanpix

Det irske landshold er netop nu samlet, fordi de tirsdag aften spiller testkamp mod Bulgarien, og hele holdet sad og så Danmarks 0-0-gaber.

- Kommentarerne efterfølgende går på, at Danmark dummede sig. Jeg er ikke enig, siger den irske landstræner Mick McCarthy til The Examiner.

Mens det var godt, at Danmark tabte point, så viste kampen nemlig også, at Irlands næste kamp, som netop er ude mod Georgien, ikke blive en walkover.

- Georgien er et godt hold, de spillede hjemme, og resultatet viser for mig bare, at det er svært at vinde på udebane i denne gurppe.

Georgien var en stor udfordring for danskerne. Fotos: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

På trods af, at Georgien med resultatet fik sendt et signal før kampen mod Irland, så glæder irerne sig over, at Danmark smed point.

- Georgien kunne endda have vundet kampen efter deres frispark mod Schmeichel helt til sidst.

- Der var noget råben rundt omkring i lokalet, da det skete, og forstå mig ret. Jeg er glad for, at det blev uafgjort, men vi skal stadig dernede og have point, siger McCarthy.

Mens Danmark vandt hjemmekampen mod Georgien med 5-1, så måtte Irland nøjes med en 1-0-sejr, da de havde besøg af Georgien, mens Schweiz i kvalifikationens allerførste kamp vandt 2-0 i Georgien på to mål efter pausen og endnu ikke har haft besøg af georgierne.

