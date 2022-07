Jubler over enkeltværelser: Spørg os om en uge

De fleste kender det. Folk, man egentlig troede, man godt kunne lide, begynder langsomt at gå en på nerverne.

Efter for lang tid sammen kan man pludselig lægge mærke til de værste vaner og detaljer, så det nærmest er umuligt at fokusere på andet.

Så galt er det heldigvis ikke gået i EM-truppen endnu efter en uge i London. Lejrkulleren er indtil videre holdt i skak.

- Det er der ikke kommet endnu, siger Mille Gejl.

- Jeg synes, der er god stemning. Lejrkulleren er ikke trådt ind endnu, men jeg tror den kommer, skynder Janni Thomsen sig lidt småpessimistisk at tilføje.

På en af de mere rolige træningsdage i London, har de sagt ja til at fortælle lidt om, hvad kvindelandsholdet bruger tiden på, når de ikke løber rundt på fodboldstadioner rundt omkring i London og omegn.

- Vi har meget på programmet, så vi har travlt, kommer det hurtigt fra Mille Gejl, der dog ikke er helt lige så skarp, da hun skal redegøre for kalenderen.

- Det er faktisk lidt et irriterende spørgsmål, for jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad vi har på programmet, men det føles som om, der er noget hele tiden. Der er møder og hvile. Jeg kan ikke sige andet end det, men det føles travlt, griner hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mille Gejl blev skiftet ind mod Tyskland, men kunne hverken gøre fra eller til. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Man behøver ikke bruge ret lang tid på sociale medier for at se, at der trods alt også er tid til at spille lidt PlayStation, hvor netop Mille Gejl - ironisk nok - brillerer. Også anfører Pernille Harder har et godt ry foran skærmen.

Det har Janni Thomsen til gengæld ikke.

- Hvem er god, Janni? Janni har ikke vundet endnu, lyder det hånende fra Mille Gejl.

- Det var min første kamp i nogle år.

- Der er mange, der er dårligere end Janni, men de vælger så ikke at spille, trøster Gejl.

Endnu højere går bølgerne, når den interne Partners-turnering løber af stablen.

For de uindviede er det et brætspil, hvor man er temmelig afhængig af sin partner. Og derfor er det også en turnering, hvor nogle spillere angiveligt helt bevidst ikke har meldt sig til af frygt for at blive uvenner...

De kan så finde på at tænde for en film eller følge med i de øvrige kampe ved slutrunden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Janni Thomsen havde et af Danmarks få forsøg mod tyskerne. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Det bedste corona har bragt

Men hvordan kan 23 kvinder plus stab så undgå at lade sig irritere, når de går op og ned ad hinanden hele tiden?

Afskaffelsen af dobbeltværelser til landsholdssamlinger kan være nøglen.

- Vi bor alene. Det er dejligt. Det er noget af det bedste, corona har taget med sig.

- Selvom vi virkelig godt kan lide hinanden, skynder Janni Thomsen sig at tilføje.

- Det er bare rart, at man kan lukke en dør og selv bestemme, hvornår man vil gå i seng. Og hvornår man vil hvile og snakke i telefon med dem hjemmefra, siger Mille Gejl, der også er vant til dansk selskab i sin svenske klub Häcken. Her spiller landsholdskollegerne Stine Larsen og Luna Gevitz også.

De understreger begge flere gange, at Danmark har en 'rigtig god trup', hvor folk kommer godt ud af det med hinanden. I modsætning til eksempelvis den franske, hvor interne stridigheder og konflikter er hverdagskost.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Truppen har indtil videre stået sin sociale prøve. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

Egen kok

Heller ikke forplejningen på det firestjernede Richmond Hill Hotel kan få sindene i kog. DBU har således flottet sig og sørget for egen kok, så de ikke skal tvinges gennem den samme buffet dag ud og dag ind.

- Det er rigtig lækkert. Vi mangler bare ikke noget. Tobias (kokken, red.) er sindssygt dygtig til at lave mad, og han varierer det mega meget. Ellers går man også bare sur i det, hvis vi får det samme. Jeg tror faktisk ikke, vi har fået det samme endnu, så det er ret imponerende, siger Janni Thomsen om maden, som dog så vidt vides ikke spises på soloværelserne.

- Folk er sindssygt sociale, men man kan få lov at vælge, hvornår man har lyst til hvad, og det har været godt for os, siger Janni.

- Men der må da være nogen, der er lidt irriterende?

- Rikke Marie er lidt irriterende, kommer det fra Mille Gejl.

Men det er vist mest kærligt ment.

- Jeg tror, det kommer om noget tid.

- Ja, vi snakkes ved om en uge, lover Janni Thomsen.

Og så kan man jo kun håbe, at Danmark ikke er sendt ud af EM til den tid.