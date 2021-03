Jubler over Kjær: - Har aldrig set ham bedre

Han passerede landskamp nummer 103 mod Israel.

Derved er Simon Kjær nu den danske landsholdsstopper med flest kampe. Han passerede således tidligere landstræner Morten Olsen.

Med autoritet, sikkerhed og enorm ro styrede Simon Kjær Danmark til endnu en sejr. 2-0 over Israel var et resultat af en kollektiv stærk dansk indsats.

Artiklen fortsætter under videoen

Se highlights fra kampen her

En blændende start på VM-kvalifikationen, hvor Danmark straks fra start er gået i udbrud, fordi gruppens to øvrige kampe sluttede uden en vinder.

Simon Kjær har været stærkt spillende meget længe. På dagen, hvor han fylder 32 kom der store roser fra landstræner Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

Fredag, hvor landsholdsanfører Simon Kjær fyldte 32, blev kaptajnen naturligvis hyldet af holdkammeraterne.

Men landstræner Kasper Hjulmand følte også anledning til at fremhæve Simon Kjær for hans store betydning for landsholdet både på og udenfor banen.

- Det er med Simon som med den gode rødvin. Det bliver bare bedre med årene.

- Jeg må ærligt tilstå, jeg er vildt imponeret over Simons præstationer. Han spiller ikke kun med stor autoritet. Han er enormt rolig i alt, hvad han foretager sig på banen. Og udenfor banen tager han et stort ansvar, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Jeg har aldrig set Simon i bedre spillemæssig forfatning end lige nu. Det gælder både på landsholdet og for Milan, roser Kasper Hjulmand.

Landstræner Kasper Hjulmand er imponeret over sin anfører. Foto: Lars Poulsen

Simon Kjær har stor andel i den flotte start Danmark har fået under Kasper Hjulmands ledelse.

Kaptajnen har spillet otte af de ni kampe. Nullet har han været med til at holde hele fem kampe. Faktisk er det kun Belgien og Island, der har scoret mod Danmark, siden Kasper Hjulmand tiltrådte som landstræner.

Danmark har rent faktisk spillet til nul i seks af ni kampe, men Simon Kjær fik et tiltrængt hvil i november i testkampen mod Sverige.

100 millioner kroner? Ja, sgu' da!

Jubler over stor nyhed: Drømmen går i opfyldelse

I svime over Wind