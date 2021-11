Jubler over landsholdsår - men én ting bekymrer

Peter Møller kan se tilbage på det bedste landsholdsår i mands minde, men DBU's fodbolddirektør kalder det afgørende, at der bliver lavet et nationalt træningscenter

Peter Møller står på toppen af et fremragende 2021 og ser ud over de tinder, som herrelandsholdet har besteget de seneste år.

Danmark er kommet op i de øverste luftlag. Kasper Hjulmands landshold er lige i hælene på stormagter som Brasilien, Frankrig og Italien på bjerget.

Det er en enorm præstation, men det kan blive vanskeligt at fastholde position i verdenseliten.

For Danmark skal i modsætning til konkurrenterne bestige høje bjerge uden ilt for nu at blive i billedsproget.

Og det bekymrer DBU's fodbolddirektør.

- Lige nu bokser vi over vores formåen. Det kan virke naturstridigt, at vi ligger foran lande som Tyskland og Holland på verdensranglisten.

- Jeg er meget optaget af og bekymret for, om vi kan fastholde vores position. Det er vigtigt, at vi investerer i infrastruktur og får et sted, hvor alle vores landshold kan træne, siger Peter Møller til Ekstra Bladet.

Fodbolddirektør Peter Møller kæmper for, at de danske landshold får bedre træningsforhold. Foto: Lars Poulsen

Man kan kalde det en løftet albue fra Møller, der har et nationalt træningscenter for samtlige DBU's landshold allerøverst på sin ønskeligste.

Et nyt nationalt træningscenter er en del af DBU's bestyrelses vision for dansk fodbold.

Men fodboldpolitikerne har ikke afgjort, hvor det skal ligge, og der er endog meget lang vej til første spadestik.

- Selve kampene fylder meget lidt. 80-90 pct. af tiden i en landsholdssamling bruger vi på at forberede os til kamp, og gode rammer er afgørende for, at vi kan blive ved med at præstere.

- Der er langt mindre fodboldlande end Danmark, der har et nationalt træningscenter. Irland for eksempel. De har et glimrende nationalt træningscenter, og det har mange af de lande, vi konkurrerer med også, siger Peter Møller, der kan se tilbage på det bedste landsholdsår i mands minde.

Herrelandsholdet er for længst VM-klar og ligger nummer ti på FIFA’s verdensrangliste. Kvindelandsholdet har kurs mod VM og er rangeret som nummer 15 i verden.

Og også de danske U-landshold har stor succes og har i 2021 vundet langt flere kampe, end de har tabt.

Der er grund til optimisme på dansk landsholdfodboldsvegne. Men også til realisme.

Og realisten i Peter Møller kan godt blive bekymret for, hvorvidt Danmark kan fastholde pladsen i den absolutte verdenselite, hvis ikke betingelserne bliver endnu bedre.

A-landsholdet kan se frem til en ny træningsbane i Helsingør. Foto: Lars Poulsen

Herrelandsholdet får i starten af 2023 en spritny hybridbane i Helsingør, og forholdene for Kjær & co. er blevet mærkbart forbedret de seneste år.

Der er kommet flere specialister ind omkring landsholdene, men vores konkurrenter løber mindst lige så stærkt.

- Vi skal være ambitiøse. Derfor er det også helt afgørende for vores fremtid, at vi har gode faciliteter og gode baner, siger Peter Møller.

Peter Møller pegede på Kasper Hjulmand som landstræner, selvom hans forgænger Åge Hareide havde masser af succes. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Peter Møller var arkitekten bag Kasper Hjulmands ansættelse.

Men byggestenen til den nuværende landsholdssucces var lagt, inden den tidligere landsholdsangriber for lidt over tre år siden rykkede ind på kontoret hos DBU i Brøndby.

På det tidspunkt var Danmark begyndt at rykke på verdensranglisten.

Efter Morten Olsens stop på bagkant af efter den kiksede VM-kvalifikation lå Danmark nummer 42 på verdensranglisten, og i Åge Hareides tid var landsholdet helt nede og vende på en 51. plads.

Nu er virkeligheden en helt anden.

- Forklaringen? Der har været et rigtig godt samarbejde med klubberne omkring talentarbejdet, og DBU har lavet gode valg med hensyn til trænerne.

- Her tænker jeg ikke kun på Kasper (Hjulmand, red.), men også på Åge (Hareide, red.). Lige nu høster vi frugten af beslutninger, der ligger adskillige år tilbage, siger Peter Møller.

Han glæder sig over ungdomslandsholdenes succes og fremhæver vigtigheden af, at U21-landsholdet gang på gang kvalificerer sig til EM.

Det giver danske talenter værdifuld slutrundeerfaring.

- Fundamentet for, at vi fremover skal vinde, er talentudvikling. Det er noget, vi vægter højt, og der er blevet investeret rigtig meget i talentudvikling fra klubbernes side.

- Vi har nogle fantastiske udviklingsmiljøer herhjemme og er også begunstiget af, at vi har mange af vores talenter i klubber på et rigtigt højt niveau, siger Peter Møller og sender en særlig ros til talentudviklingschef Flemming Berg:

- Jeg kan ikke rose ham nok. Flemming har været dygtig til at finde de rigtige trænere og skabe det bedste set-up.

- Vi har en meget stærk og kompetent landstrænergruppe, der har formået at finde de rigtige spillere.