Jubler over møde med Danmark

Østrig og Skotland er glade for at skulle møde Danmark i VM-kvalifikationen

Danmark havnede i Gruppe F, da der blev trukket lod til den europæiske del af kvalifikationen til VM i Qatar i 2022.

Her venter Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova.

Danmark var for første gang i 25 år topseedet med stormagter som Tyskland, Belgien og Spanien. Derfor forventes Danmark at være favorit til at kvalificere sig til slutrunden i Qatar om to år.

Men det skræmmer ikke modstanderne. Tværtimod.

Det østrigske medie Sky Sport Austria havde tidligere på dagen sammensat deres drømmegruppe ved lodtrækningen, og her var Danmark at foretrække fra det øverste seedningslag.

'Sky Sport Austria håber på en let gruppe til Østrig i VM-kvalifikationen', skriver Sky Sport Austria til deres opslag.

Skotterne er også begejstrede for at havne i gruppe med Danmark.

Under lodtrækningen skrev BBC i deres livedækning, at der er godt håb med Danmark som modstander fra øverste lag.

'Skotland fik en favorabel lodtrækning, da man undgik syv af de øverste af FIFA's rangerede hold i pot 1', skriver BBC.

Skotterne er glade for at have trukket Danmark. Foto: Ritzau Scanpix

Den østrigske landstræner, Franco Foda, er også tilfreds med udfaldet af lodtrækningen.

- Det er en meget interessant gruppe. Danmark er en lille favorit, men alt er muligt i denne gruppe. Det er vores klare mål at blive nummer et eller to. Jeg er altid optimistisk og vil vinde alle kampe. Vi har alle muligheder og en positiv indstilling, siger Franco Foda til mediet Kleine Zeitung.

Angriberen fra Østrig Julian Baumgartlinger er også enig i, at det er en god gruppe.

- Jeg er glad for gruppen. Ikke, fordi den er let, men fordi vi har trukket hold, som vi kender, og som vi er på lige fod med. Vi har bestemt en chance. En hjemmekamp vil være en fantastisk start, siger Baumgartlinger til Kleine Zeitung.

VM-kvalifikationen er inddelt i ti grupper og spilles fra marts til november 2021. I fem af puljerne er der seks hold, mens der kun er fem hold i de resterende fem puljer.

