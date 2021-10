Juventus-spiller og Køge-angriber udtaget til landsholdet

Forsvarsspilleren Matilde Lundorf og HB Køge-angriberen Cecilie Fløe er mulige debutanter på landsholdet, der senere i oktober fortsætter sin jagt på en VM-billet.

Danmark har i Viborg besøg af Bosnien-Hercegovina 21. oktober og gæster fem dage senere Montenegro.

Begge kampe er en del af VM-kvalifikationen, hvor Danmark topper sin pulje på en bedre målscore end Rusland efter overbevisende sejre på 7-0 over Malta og 8-0 over Aserbajdsjan i september.

Landstræner Lars Søndergaard har fredag udtaget 23 spillere til de to kampe, og ud over Fløe og Lundorf består truppen af primært velkendte navne.

- Vi fik en rigtig god start på kvalifikationen, men vi forventer, at Bosnien-Hercegovina og Montenegro er på et højere niveau end vores modstandere i september.

- Vi glæder os til de to kampe, hvor vi igen går efter at begejstre vores fans med underholdende fodbold. Og så skal vi have seks point, siger Lars Søndergaard.

Søndergaard må se bort fra profilerne Nicoline Sørensen og Nadia Nadim, der begge er skadede.