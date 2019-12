Jysk EM-fest på plads

Mange danskere kan ikke komme ind og se Danmarks kampe under næste sommers EM-slutrunde.

Derfor forsøger Dansk Boldspil-Union (DBU) at sprede fodboldfesten på hjemmebane ud i hele Danmark.

Det sker med storskærmsarrangementer, fanzoner, EM i straffespark, e-sport i form af en FIFA-turnering samt et mobilt museum, der skal genskabe festen fra EM i 1992.

Konceptet tilbydes en række kommuner i hele landet, og som den første kommune har Billund Kommune indgået aftale med DBU om værtskab for en fodboldfest under EM.

- EM 2020 er en af de største sportsbegivenheder, vi kan drømme om i Danmark, og vi synes, DBU kommer med et rigtig spændende koncept, som giver mulighed for at skabe en fodboldfest for hele Billund Kommune.

- Vi har spurgt fodboldformændene i hele kommunen, og de var meget enige om, at det var noget, vi skulle gå efter, siger borgmester Ib Kristensen (V).

Der vil blive indsat busser, så fodboldfans i alle aldre fra hele kommunen kan deltage i fodboldfesten i juni.

- I Billund har vi en stor gruppe internationale borgere. Desuden har vi både belgiske, finske og russiske borgere bosat, hvilket kan være med til at gøre fodboldfesten endnu sjovere.

- Vi har også store virksomheder med tusindvis af pendlere, der forhåbentlig også gerne vil se fodbold i fællesskab, siger Lars Thomsen, formand i Brønderslev Idrætsforening.

Hos DBU glæder næstformand Bent Clausen sig over, at den første aftale er på plads.

- Det er meget stærkt, at man i Billund Kommune har haft fodboldklubberne med på råd, og at man sammen har fundet en destination, hvor man kan samle fodboldfans fra hele kommunen, siger Bent Clausen.

Billunds aftale med DBU omfatter de tre indledende EM-kampe 13. juni mod Finland, 18. juni mod Belgien samt 22. juni mod Rusland.

Hvis Danmark kommer i kvartfinalen, vises den kamp også. Den spilles i så fald 29. juni.

- Der kommer rigtig mange aktiviteter. Vi håber at kunne samle op mod 2000 fans til kampene og skabe en fest, der breder sig rundt om i byen, siger Ib Kristensen.