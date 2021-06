Kæk Hjulmand: - De vandt EM med tre point i gruppespillet

- På mange måder bliver det lettere mod Rusland, forstået på den måde at vi nu har overstået den første kamp i Parken, mener Kasper Hjulmand

Selv om Danmark har tabt både til Finland og Belgien, så lever EM-håbet stadig hos Kasper Hjulmand og de danske spillere.

Landstræneren har nemlig været i statistikbøgerne for at lade sig motivere og inspirere af det, Portugal præsterede ved den seneste EM-slutrunde i 2016.

De senere europamestre leverede nemlig et gruppespil meget på det jævne.

Kasper Hjulmand i afslappet udgave på vej til fredagens restitutionstræning. Foto: Lars POulsen.

De stod blot med tre point efter tre uafgjorte kampe mod Ungarn, Østrig og Island. Alligevel endte de som europamestre efter fire sejre efterfølgende.

- Jeg er meget inspireret af Portugals europamestre. De vandt altså EM, selv om de kun fik tre point i gruppespillet, siger Kasper Hjulmand

Nu starter forberedelserne til mandagens alt-eller-intet udfordring mod Rusland, hvor Danmark med en sejr med stor sandsynlighed kommer videre i turneringen.

- Portugal havde kun tre point i gruppespillet i 2016. De vandt siden EM, siger Kasper Hjulmand, der er inspireret af den måde, de gjorde det på. Foto: Lars Poulsen.

- Rusland har resultatet, når vi starter. Uafgjort for dem er, hvad der skal til.

- De er skarpe på omstillinger, så det bliver en besværlig kamp for os, forudser landstræneren, der er træt af at dykke ned og se på tallene, der viser, at Danmark har spillet en god kamp men alligevel står uden point.

Kasper Hjulmand er forberedt på, at gaspedalen skal trædes i bund igen mandag, fordi Danmark er tvunget til at vinde over russerne.

- De skal være gode, hvis de kan holde os væk.

- Derfor er jeg også taknemmelig over, at lodtrækningen endte ud med, at kampen skal spilles i Parken.

- Jeg håber, vi kan få samme atmosfære mod Rusland. For vi så jo, at Belgien blev meget overvældet af det tryk og den energi, der kom fra alle de danske fans på tribunerne.

- Den energi har vi brug for igen mandag, så lover jeg, at vi blæser til angreb, siger Kasper Hjulmand.