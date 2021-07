Kæk Schmeichel går viralt

I England har de tørstet efter et trofæ siden den legendariske VM-triumf i 1966, og siden EM i 1996 har de sunget 'It's Coming Home' hver eneste gang, der har været det mindste tilløb til succes.

Nu er chancen der igen med semifinalen mod Danmark på Wembley, hvor Harry Kane og co. nu blot er to kampe fra at bringe fodbold-England i ekstase.

Det bliver dog ikke med danskernes gode vilje, og på tirsdagens pressemøde, fik værterne en forsmag på den engelske kampgejst, da en engelsk journalist spurgte Kasper Schmeichel om den engelske drøm om, 'at den endelig kommer hjem'.

- Har den nogensinde været hjemme? Har I nogensinde vundet den?, lød det kækt fra den danske målmand, der ikke bed på, da englænderen nævnte 1966.

- Var det ikke VM?, kom det smilende fra Schmeichel, og nu er sekvensen gået viralt på de sociale medier og er set tusindvis af gange.

I det mere seriøse hjørne understregede den stærke keeper, at han har bragt meget lidt tid på de engelske gulddrømme.

- For at være ærlig har jeg ikke tænkt på, hvad det vil gøre ved England, men hvad det kan gøre for Danmark.

- Jeg er ikke så fokuseret på det engelske hold, men mere på hvad, det det kan gøre for vores land med fem en halv million indbyggere. Så jeg har ikke tænkt så meget på de engelske følelser.

Som favoritter på hjemmenbane hviler der et stor pres på de engelske stjerner fra presse og tilhængere.

Men Leicester-keeperen tvivler på, at det pres hviler særlig tungt på Gareth Southgates spillere.

- Når du har et landshold med så mange verdensstjerner som England, så vil der altid være et vist forventningsniveau, og i en nation, der er så glad for fodbold, er det klart, at de sindssygt gerne vil have succes.

- Men jeg kan ikke forestille mig, at holdet selv vil lade sig påvirke af nationens følelser. Jeg tror bare, at de er lige så professionelle, som vi er, og ved, at de kommer op mod et hold, der er svære at slå og kæmper til det sidste, siger Kasper Schmeichel på tærsklen til den største landskamp siden EM i 1992.

Og det er værd at huske, at det alt andet lige kun et det ene hold på Wembley onsdag aften, der har prøvet at løfte EM-trofæet.