Kæmpe bet for U21

Kigger man på kampstatistikkerne, skulle man tro, det var endt med en stor dansk sejr.

Men stik imod spil og chancer endte det 1-1, da Danmarks U21-landshold i fodbold på Vejle Stadion tog imod Skotland i EM-kvalifikationen.

Skotland kom endda foran på et flot frisparksmål, inden Maurits Kjærgaard med sin udligning i anden halvleg sørgede for uafgjort.

Et resultat, som danskerne ikke kan bruge til ret meget. For mens førstepladsen i gruppe I på forhånd var uden for rækkevidde, så ville Danmark med en sejr ligge lunt i svinget til at kunne kvalificere sig direkte til EM som den bedste toer på tværs af grupperne.

Det bliver nu svært at opnå. Danmark er dog sikker på som minimum at skulle ud i playoffkampe om en EM-billet.

Der stod Danmark på det meste fra første fløjt fredag. Efter en første halvleg, hvor Danmark var i fuld kontrol, var det dog alligevel Skotland, der i tillægstiden lige inden pausen kom foran mere eller mindre ud af det blå.

Med en perle af et direkte frispark gjorde Stephen Kelly det til 1-0. Rangers-spilleren sendte bolden ind via undersiden af overliggeren uden chance for Mads Hermansen i målet.

Frisparket, som Kelly scorede på, blev givet, efter at Skotlands Josh Mulligan røg i græsset lidt udenfor feltet. På de efterfølgende tv-billeder så det dog ud til, at Mulligan blot gled på egen hånd. Men dommeren fløjtede altså og uddelte endda et gult kort til Japhet Sery Larsen.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet som i første. Danmark sad tungt på bolden og belejrede mere eller mindre det skotske felt.

Først med 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid kom der et afkast, da Maurits Kjærgaard med et tørt hug fra kanten af feltet udlignede. Red Bull Salzburg-talentet scorede også, da danskerne lørdag slog Kasakhstan.

Danmark blev ved med at presse på, og Skotland tog bare imod. Gæsterne plantede alle mand foran eget felt.

Danmark kom tættest på et føringsmål, da Mathias Kvistgaarden i overtiden headede bolden på overliggeren efter et hjørnespark. Men ind kom bolden altså ikke, og så endte det med pointdeling.