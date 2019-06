Kæmpe brøler afsløret: Danmark siger pyt

Kæmpe brøler - UEFA smed hemmelig dansk træning på nettet

Tipsbladet.dk til U21-EM i Italien

Optakten til Danmarks åbningsopgør ved mod Tyskland ved U21-EM i mandags var noget uheldig, da UEFA - angiveligt ved et uheld - kom til at lægge den afsluttende danske træning, der var lukket for presse og tilskuere, online. Det bekræftede talentudviklingschef i DBU Flemming Berg til tipsbladet.dk mandag.

Dermed havde modstanderen Tyskland frit syn til de danske dødbolde, opspilsmønstre, ligesom man sikkert også kunne lure startopstillingen.

Videoen blev dog hurtigt fjernet, efter Tyskland selv gjorde det europæiske fodboldforbund opmærksom på, at den ved en fejl havde lagt videoen online, og den tyske landstræner ringede til Niels Frederiksen for at fortælle om UEFA's brøler, som han i øvrigt ikke udnyttede til at få en fordel mod Danmark.

Mandag vidste Berg ikke, om DBU ville tage sagen op med UEFA, men nu fortæller han, at Danmark ser fremad.

- Vi gør ikke mere ved den. Vi har gjort UEFA opmærksom på, at vi synes, det var rigtigt, rigtigt uheldigt, men vi er tilfredse med den undskyldning og forklaring, som vi har fået. Og så er vi på det rene med at fejl sker, og der er ingen, der har gjort det her af ond vilje.

Varm træning i den danske lejr. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

- Og vi er også meget, meget tilfredse med den måde, tyskerne håndterede det på og kontaktede os og UEFA og fik den fjernet. Vi tog kontakt til UEFA, der lagde sig fladt ned, så det kommer vi ikke til at gøre mere ved. Vi var godt tilfredse med den fair play og sportsmanship, der var fra tysk side, siger talentudviklingschef Flemming Berg.

Når du svarer sådan, er det også, fordi I ikke har oplevet indikationer på, at de har brugt det eller vidst nogle ting?

- Det ser det slet ikke ud til - det er vi ret sikre på, de ikke har. Det ville vi heller ikke gøre. Østrig skal træne nu her, og det kunne vi sikkert sagtens komme til at se, hvis vi ville, men det gør man bare ikke.

Danmark tabte opgøret til tyskerne med 1-3, og dermed hænger Danmarks slutrunde allerede nu i en tynd tråd. Det kræver to sejre i de to sidste kampe for at have en mulighed for at gå videre til semifinalen som bedste toer. Det kræver også, at Danmark får lavet en god målscore, for det kan meget vel blive målforskellen, der skal afgøre, hvilket hold der sammen med de tre puljevindere går videre.

Østrig er Danmarks modstander torsdag.

