Kæmpe brøler - UEFA smed hemmelig dansk træning på nettet

Da de danske spillere havde været på banen på Stadio Friuli i et kvarter søndag formiddag, kom en UEFA-ansat og sendte pressen væk. Resten af træningen var forbeholdt spillerne og trænerne på Danmarks U21-landshold.

Men ved en fejl lagde det europæiske fodboldforbund, UEFA, en video af hele seancen på den del af sin hjemmeside, som alle EM-deltagere har adgang til. Og altså også det tyske landshold.

Det var tyske Bild, der først fortalte historien, som DBU bekræfter over for tipsbladet.dk.

- Vi kan godt bekræfte den historie, at der ved et uheld, som er en menneskelig fejl, har UEFA lagt vores træning på den her officielle platform, sigerFlemming Berg, der er talentudviklingschef i DBU.

Ifølge en talsmand for det tyske fodboldforbund udnyttede hverken landstræner Stefan Kuntz eller hans ansatte den uvurderlige information, der gemte sig i videoen. Han forbød angiveligt sin stab at se videoen.

- Det stod med det samme klart for ham: Han vil udelukkende kæmpe med fair midler. Kuntz informerede endda UEFA om deres fejl og ringede personligt til den danske træner, Niels Frederiksen, siger talsmanden til Bild.

De afsluttende træninger forud for vigtige landskampe er hemmelige af en årsag. De indeholder som regel værdifuld information om eksempelvis startopstillinger, formationer og dødboldsrutiner. Ved man, hvad modstanderne gør, har man en kæmpe fordel.

Det er, derfor UEFA sendte alle journalister væk og havde sikkerhedsfolk til at holde øje med, at ingen uvedkommende havde adgang til kampbanen. Men i stedet endte de altså selv med at lægge videoen ud til de øvrige EM-deltagere.

Ifølge Flemming Berg oplevede den danske lejre forløbet således:

- Vi får et opkald fra den tyske delegation, for videoen skal selvfølgelig ikke ligge der. Samtidig fortæller tyskerne, at den tyske træner har gjort det klart for sin stab, at ingen skal se den træning. Det er vi godt tilfredse med; det er godt, de retter henvendelse til os. Men vi er selvfølgelig ikke tilfredse med, at den har været tilgængelig.

- Vi retter så henvendelse til UEFA, som finder ud af, at det er korrekt, og som selvfølgelig fjerner videoen med det samme. UEFA har efterfølgende sendt et officielt brev, hvor de undskylder mange gange og i øvrigt bekræfter tyskernes udlægning om, at de ikke ville se den.

- UEFA har lavet en fejl, en menneskelig fejl, og det kan ske. Vi har selvfølgelig gjort det klart, at det er særdeles uheldigt, men fra vores side er der ikke mere i det.

Tror I på tyskerne, når de siger, at de ikke har set den?

-Ja, det gør vi. Der er en del af det sportsmanship og de uskrevne regler, der er mellem trænere og forbund. Vi drøftede det faktisk også i vores stab, og hvis det modsatte var sket, ville vi heller ikke se den. Vi ville gøre nøjagtig det samme.

Får det her et efterspil efter kampen?

- Det ved jeg ikke rigtig. Nu koncentrerer vi os om kampen i aften og om at få den spillet. Det bliver forhåbentlig en god kamp, og så tager vi det efterfølgende, slutter Flemming Berg.

