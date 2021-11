Kæmpe chok: Smider VM-billetten

På en scoring af Aleksandar Mitrovic i 90. minut vandt Serbien 2-1 over Portugal i duellen om en VM-plads. To playoff-kampe skal nu afgøre, hvorvidt Cristiano Ronaldo og Co. også kan booke billetten

Portugal kunne nøjes med uafgjort hjemme mod Serbien i en regulær gruppefinale i VM-kvalifikationen. Det lykkedes indtil 90. minut, hvor Serbien scorede til 2-1 og sikrede sig VM-billetten.

Aleksandar Mitrovic' hovedstødsscoring betyder, at Portugal trods en kanonstart i kampen skal ud i playoffkampe for at sikre en plads ved VM i Qatar næste år.

Der var kun spillet lidt over et minut, da Sevilla-midtbanespilleren Nemanja Gudelj gjorde vejen til VM ekstra lang for sit hold.

Han stod og snorksov med bolden lidt uden for eget felt. Bolden blev prikket fra ham og hen til Renato Sanches, som i fri position kunne gøre det til 1-0.

I minutterne efter virkede serberne noget rystede, men langsomt fandt de fodfæste på plænen i Lissabon. Og modsat gik det for portugiserne.

Pludselig kunne hjemmeholdet ikke sætte afleveringer sammen, serberne overtog kampen, og en udligning lurede. Den kom efter 33 minutter med lidt hjælp fra en afretning og Portugals målmand Rui Patrício.

Serbiens anfører Dusan Tadic afsluttede fra kanten af feltet, og selv om Patricio havde hele kroppen bag det afrettede skud, smuttede bolden alligevel forbi og over stregen.

Cristiano Ronaldo kunne for en sjælden gangs skyld ikke redde holdkammeraterne med en scoring. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Portugal fandt lidt rytme igen mod halvlegens slutning, og med 1-1 ved pausen var der lagt op til 45 intense minutter om en direkte kvalifikation til næste års VM.

Kampen bølgede frem og tilbage, og en eventuelt tredje scoring i kampen kunne gå begge veje.

De helt store chancer havde holdene svært ved at komme frem til, og det lignede at Portugal skulle køre 1-1 hjem og smutte til VM på en bedre målscore end serberne.

I 90. minut gik det dog galt for europamestrene fra 2016. Den serbiske anfører Dusan Tadic sendte et indlæg til bagstolpen efter et hjørnespark, og her stod den hovedstødsstærke angriber Aleksandar Mitrovic helt umarkeret.

Med et perfekt hovedstød ned i jorden i nærmeste side overlistede han Rui Patrício og slukkede det foreløbige VM-lys for Portugal på Estádio da Luz i Lissabon.

Få minutter senere lød slutfløjt, som førte til ekstatisk jubel hos den serbiske delegation på grønsværen.