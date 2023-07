Kæmpe chok: Stjernen forlod pludselig banen

To af Norges største stjerner er ikke på banen mod Schweiz - af vidt forskellige grunde

Norge spiller nu en afgørende kamp ved VM i kvindefodbold i Australien.

Men det er uden to af deres største stjerner: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.

Men mens førstnævnte angiveligt er droppet af taktiske grunde, herskede der i første omgang større uvished om Hegerberg.

Således var hun klar og med til nationalmelodierne, men kort efter blev hun spottet på vej i omklædningsrummet. Og siden blev hun fjernet fra startopstillingerne.

Avisen Verdens Gang talte med pressechefen for landsholdet, Halvor Lea, der kunne tilføje, at Lyon-stjernen blev skadet i sidste øjeblik.

- Landsholdslægen Trygve Hunemo fortæller, at Ada Hegerberg fik en forstrækning i lysken i sin sidste sprint under opvarmningen, siger han.

Og altså ikke bare under opvarmningen - men i det tidsrum, der gik fra nationalmelodien og holdfotoet blev taget, til dommeren fløjtede op. Her tog Hegerberg lige en spurt, og så gik det galt.

Et kæmpe slag for det norske hold, der dog fik serveret en pæn gave, da Filippinerne overraskende slog New Zealand tirsdag formiddag dansk tid.

Norge har brug for point mod schweizerne efter nederlag til New Zealand i deres åbningskamp.