Kæmpe dansk nedtur: Farvel til EM

TRIESTE (Ekstra Bladet): Danmark er færdige ved U21 efter endnu en kæmpe VAR nedtur.

Det er åbenbart ikke Danmark forundt at blive tilgodeset af videodommer-kendelser. Mod Serbien blev seneste kapitel skrevet, da Philip Billing efter en time blev frarøvet et mål, som kun dommer Aleksei Kulbakov kunne se det irregulære i.

Andreas Skov Olsen blev spillet helt fri med den fremstormende Dragan Rosic, der fik blokeret FCN-kantens skud. Bolden boblede ud til Philip Billing, der scorede – efter dommeren havde fløjtet for offside.

Den kendelse endte til eftersyn ved sidelinjen, hvor det var ret åbenlyst, at Andreas Skov Olsen ikke var offside, men den hviderussiske dommer valgte at fastholde sin kendelse, fordi Andreas Skov Olsen lå ned i strafbar offside, da Billing afsluttede. Selv VAR er åbenbart ingen kur mod dommerstolthed.

Det underkendte mål blev en knuser for de rød-hvide. Frarøvet den afgørende 3-0 scoring, som havde bragt Danmark foran Italien i den toerstilling, som ville udløse en semifinaleplads.

Ikke første gang, at Italien er blevet begunstiget af VAR. Skal vi bare minde om Juventus’ VAR-hjælp i Champions League-opgørene mod Atletico Madrid.

Dermed sluttede Danmarks U21-landstræner Niels Frederiksen sin æra i spidsen for fremtidens landsholdsspillere med endnu et exit fra gruppefasen ved EM.

2019-udgaven var dog langt mere ærefuldt end det der foregik i Polen for to år siden.

Danskerne blæste afsted mod et totalt ommøbleret serbisk mandskab. Niels Frederiksen havde satset alt på hurtighed i offensiven ved at lade Anders Dreyer starte i front, mens Andreas Skov Olsen startede for Robert Skov.

Det virkede fint i indledningen, og det lignede en super-disposition, da Jacob Bruun Larsen blev spillet fri til 1-0. Anden scoring kom tidligt i anden halvleg, men den annullerede scoring knuste danskerne, og selv om der var rigeilgt med chancer i slutfasen, så kom det forløsende tredje mål aldrig.

Nu kan Niels Frederiksen så begynde at tænke på Brøndby