Kæmpe dansk nedtur: VM-drømmen røg i koma

Da Danmark stod i EM-finalen sidste sommer mod Holland, tegnede fremtid lys og klar for det danske kvindelandshold. Jo, jo, det blev til et nederlag, men sølvmedaljerne var det største resultat i nyere tid for dansk kvindefodbold. Der var noget at bygge videre på.

Men blot halvandet år senere ser det noget anderledes ud. Landsholdet havde bragt sig i en vanskelig situation i jagten på en VM-billet næste sommer, da man under konflikten med DBU i efteråret 2017 udeblev fra VM-kvalifikationskampen mod Sverige.

Derfor er danskerne endt i playoff om VM-deltagelse, efter gruppesejren var uden for rækkevidde. Her er modstanderen Holland. Og de gjorde fredag aften, som de plejer, når de møder Danmark. De vandt. Denne gang over et tandløst dansk landshold, der ikke kunne stille meget op i 0-2-nederlaget til hollænderne.

Udskiftning på målmandsposten

På den danske målmandspost var der et nyt ansigt, efter Stina Lykke endegyldigt har stillet støvlerne på hylde på trods af, at hun gjorde et midlertidigt comeback i landsholdets seneste kamp mod Kroatien og Sverige.

Landstræner Lars Søndergaard havde peget på keeperen Line Johansen, der til daglig spiller i norske Avaldsnes, som hendes afløser.

Og selvom hun var uden skyld i det danske nederlag, var det næppe en debut, hun husker tilbage på med glæde. Der var ikke meget hjælp at hente for hende fra de danske forsvarsspillere på stadionet i Breda, som var fyldt til bristepunktet med 19.000 tilskuere.

Danmark havde det svært med den hollandske offensiv, der stikkede og borede og ventede på dét øjeblik. Først ramte Holland overliggeren, og hurtigt gik det helt galt igen. Øjeblikket havde meldt sin ankomst.

Efter 21 minutter bankede hollænderne sig nemlig foran, da de spillede Danmark ud af banen. Det var solidt og tjept. Og det hele endte med en bold lige i panden på Hollands angriber Lineth Beerensteyn, som scorede sikkert. 2-0 blev det kort før pausen på mål af Shanice van de Sanden.

Muligheder, men…

Et udebanemål ville være vitalt for de danske VM-chancer inden returopgøret i næste uge, og Danmark kom da bedre med i anden halvleg, mens hollænderne ventede på at slå til med kontra-kniplen.

De danske fodboldkvinder havde dog ikke kvaliteten eller evnerne til at få målet, og de må prise sig lykkelig for, at Holland ikke fik scoret til 3-0 på en friløber sidst i kampen.

Vinderen af playoff-opgørene går videre til playoff-finalen, hvor enten Belgien eller Schweiz venter i en direkte duel om en billet til VM-slutrunden i Frankrig næste år.

Ikke meget tyder lige nu på, at danskerne er med, når VM-billetten endegyldigt skal uddeles. Dertil kræver en kæmpe præstation, når der er returopgør mod Holland i Viborg på tirsdag.

