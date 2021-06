Kæmpe drama: Anklager stjerne for løgn

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)

Kort før sommerens EM-slutrunde mistede den franske landstræner, Didier Deschamps, muligheden for at udtage Manchester City-spilleren Aymeric Laporte.

Den nu spanske forsvarsspiller besluttede nemlig at skifte sit franske statsborgerskab ud, således at han nu repræsentere Spanien.

En beslutning som Didier Deschamps umiddelbart har det fint med.

- Han har friheden til ikke at spille for os... Det havde han ikke haft, hvis han havde spillet bare ti sekunder for Frankrig. Han har altid være i bruttotruppen, men der har været konkurrence, fortæller den franske landstræner ifølge L'Equipe.

Aymeric Laporte havde endnu sin første landskamp for Frankrig til gode, da han stod bag store navne som Raphaël Varane, Presnel Kimpembé og Clément Lenglet.

Didier Deschamps fravalgte Manchester City-stjernen, som nu stiller op for Spanien. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg udtager ikke en spiller for at undgå, han kan skifte til en anden nation. Jeg havde ikke tænkt mig at forhindre det, understreger Deschamps.

Han var dog særligt ked af Manchester City-spillerens forklaring på, hvorfor han ikke ville være til rådighed for det franske landshold længere.

- Det, der ærgrer mig, er, at det han siger, ikke er sandt. Den eneste besked, jeg fik fra ham, var tilbage i okober, hvor han var skadet. Han var ikke længere i bruttotruppen. Det var han igen i november og i marts. Men det er hans valg. Jeg ønsker ham god rejse.

Aymeric Laporte har tidligere udtalt, at han tidligere havde sendt Didier Deschamps en sms, som den franske landstræner aldrig vendte tilbage på.

Tilbage i december 2018 gik han endda så langt, at han antydede, landstræneren ikke brød sig om ham. Det afviser Deschamps selv, der tre gange har haft forsvarsspilleren med i landsholdstruppen - alle gange uden at sende ham i kamp.

