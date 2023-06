Kæmpe drama: Danmark slår Nordirland i EM-kvalifikationen

Danmark vinder 1-0 over Nordirland og er tilbage i førerfeltet i gruppe H efter kæmpe VAR drama

Hvilket VAR-drama!

Danmark er tilbage på vinderkurs og har igen sigtekornet rettet mod EM-slutrunden i Tyskland næste sommer.

Men hold da op, hvor det holdt hårdt.

1-0 over Nordirland blev en hårdt tilkæmpet sejr, hvor Danmark for alvor først vågnede op efter pausen.

Men det holdt hårdt. For Parken skulle vente flere minutter på at den nordirske udligning i tillægstiden efter frispark blev underkendt. Johny Evans stod offside forud for scoringen. Og det var VAR-dommeren, der reddede Danmark i den situation.

Det medførte ét af aftenens største jubelbrøl, da den polske dommer dømte det frispark til danskerne.

Vejen mod EM-slutrunden har været på slingrekurs efter turen i grøften og nedturen mod Kasakhstan for et par måneder siden.

Og der skulle også gå en halvleg, før de danske spillere fandt melodien.

Der var god stemning i Parken, da Danmark fik en pligtsejr over Nordirland. Foto: Claus Bonnerup.

Til gengæld behøvede Parkens veloplagte publikum ikke 45 minutter for at skabe stemning og fest. De var klar fra første fløjt, hvor hovedparten var klædt i rødt og hvidt.

De sejlede op ad åen og viste enorm loyalitet, selv om spillet på banen ikke hang særlig godt sammen.

Det var en halvleg lige til glemmebogen, selv om Kasper Hjulmand havde skiftet fem mand.

Danskerne var ufarlige. De var uskarpe, og det virkede meget ideforladt i de første 45 minutter, hvor de slet ikke udnyttede det store spilovertag.

Søvndyssende og nærmest kedeligt, fordi Danmark spillede alt for langsomt.

Det blev en halvleg på nordirernes præmisser, hvor de både fik lov at trække tiden og tempoet ud af opgøret.

Men danskerne kom flyvende ud efter pausen. De var aggressive og stressede nordirerne til at begå fejl.

Og så slog Jonas Wind til på en nedfaldsbold i feltet, efter Joakim Mæhle havde slået indlægget.

Jonas Wind sikrede Danmark sejren over Nordirland. Spillet var ikke prangende, men sejren var vigtig. Foto. Claus Bonnerup.

Det var lidt en forløsning på en feststemt aften i Parken, hvor de rød-hvides håb om en fodboldfest fordampede i sommervarmen.

Men de fik den sejr, som er vital for Danmarks vej mod Tyskland.

Pierre Emile Højbjerg stod stærkest i billedet. Midtbanekrigeren var veloplagt og involveret i en del.

Hvis Bayern München havde repræsentanter i Parken, fik de et indblik i, hvor meget han har udviklet sig, siden han forlod den sydtyske klub. Bayern München og Højbjerg er ikke bare et rygte, men et sommerskifte, der godt kan ske.

Kasper Schmeichel var på pletten i de få situationer, hvor det var påkrævet. Foto. Claus Bonnerup.

Tilbagevendte Andreas Christensen var også fremtrædende. Han spillede med enorm ro og sikkerhed i alt, hvad han foretog sig.

På en aften, hvor Kasper Schmeichel havde meget lidt at bestille, viste han sin klasse i den ene situation, hvor det var nødvendigt.

Til gengæld var Christian Eriksen knapt så dominerende. Det blev bedre efter pausen, hvor han i et kontraangreb spillede Rasmus Højlund fri.

Jonas Wind scorede og glæder sig sammen med Rasmus Højlund og Andreas Skov Olsen. Foto: Claus Bonnerup.

Hvor det danske landshold står anno sommeren 2023 er svært at vurdere overfor en modstander, der hverken ville eller kunne særlig meget.

Danmark får en lidt sværere styrkeprøve mandag, når modstander er Slovenien på udebane.

Landsholdet har en let træning lørdag i Helsingør og rejser søndag til Ljubljana.

