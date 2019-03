Kæmpe drama efter triumf: Svensk stjerne skrider fra landsholdet

SE HØJDEPUNKTER OG ALLE MÅL FRA SVERIGES KAMP ØVERST

Der burde egentlig være fred og ro i den svenske landsholdslejr.

Lørdag aften kom man godt fra land i EM-kvalifikationen, da det blev til en triumf på 2-1 hjemme over Rumænien.

På Friends Arena i Stockholm sprudlede Sverige i store dele af dysten, og målt på chancer kunne sejren nemt have været endnu større.

Dagen derpå burde de positive historier på den led stå i kø.

Fokus kunne være på overraskelsen i front, Robin Quaison, som scorede sit første mål for Sverige i en betydende landskamp.

Der kunne også kastes superlativer efter stortalentet Alexander Isak, der leverede et imponerende indhop i de døende minutter og tilmed var tæt på at score efter en genialitet.

Eller man kunne fremhæve Robin Olsens forrygende evne til at præstere stabilt på landsholdet og hive store redninger frem på de vigtige tidspunkter.

Men nej. I Sverige handler det om noget helt andet.

For efter kampen var der malurt i bægeret. Og nu er landsholds-bomben så detoneret. Det beretter Aftonbladet.

Sveriges helt store stjerne, Emil Forsberg, har angiveligt valgt at forlade den svenske lejr. Midtbanespilleren skulle allerede have givet landstræner Janne Andersson besked.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Efter sejren over Rumænien har Emil Forsberg chokeret med beslutning om at forlade den svenske landsholdslejr. Foto: Ritzau Scanpix

Til stor utilfredshed blev Leipzig-profilen udskiftet midt i anden halvleg, og siden forlod han stadion uden at stille op til interview.

Det kan fremstå som en overreaktion, men under overfladen gemmer sig en større konflikt. Aftonbladet refererer til skriverier i efteråret om en splid mellem Forsberg og Andersson.

Bundesliga-stjernen skulle have det svært med den spillestil, som landstræneren fandt den foretrukne. Lørdag aften blussede balladen så op, da Forsberg blev pillet ud af kampen. Ved stillingen 2-1 efter 68 minutter.

- Jeg regnede med, at Emil Forsberg kunne klare en time. Han har spillet maksimalt en time i kampene i de seneste seks måneder, fortalte Andersson på pressemødet efter kampen.

- Jeg havde ikke overvejet, at han skulle orke mere end det. Jeg satte Gustav (Svensson, red.) ind for at balancere. Vi var foran i kampen, og derfor skiftede jeg ham ind, lød landstrænerens forklaring.

Ud gik Forsberg. Først fra banen uden glæde. Siden gennem Mixed Zone uden ord. Og nu benytter han altså angiveligt også udgangen fra landsholdslejren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Emil Forsberg var med til at fejre to scoringer for Sverige, men selv om han og holdet vandt, endte aftenen i skuffelse for Leipzig-profilen. Foto Ritzau Scanpix

Søndag morgen synes dog at herske en vis form for kaos i forhold til situationen.

I en opdatering fra landsholdslejren kommer Fottballskanalen med nyheden, at landsholdshefen Stefan Petersson dementerer oplysningerne i Aftonbladets afsløring.

Forsberg skulle stadig være en del af truppen, omend Petersson erkender, at han ikke har set ham søndag morgen.

Det svenske landsholds pressechef, Jakob Kakemb, forklarede lørdag aften, at man altid opfordrede spillere til at stille op til interview, men til syvende og sidst var det deres eget valg.

Forsbergs afbud vil ramme hårdt i den svenske trup, da en anden af landsholdets helt store helte i forvejen glimrer ved sit fravær.

Manchester United-stjernen Victor Lindelöf er heller ikke til rådighed til den kommende kamp mod Norge

Ifølge det svenske fodboldforbund skyldes forsvarsspillerens afbud til kampene mod Rumænien og de nordiske rivaler personlige årsager.

Men Fotballskanalen peger på, at den egentlige forklaring angiveligt skulle være utilfredshed over, at angriberen John Guidetti, der er nær ven af Lindelöf, ikke blev udtaget.

Sverige møder Norge på udebane tirsdag aften. Værterne åbnede ligeledes deres EM-kvalifikation lørdag. Her blev det til et nederlag på 1-2 til Spanien.

