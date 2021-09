Kæmpe drama før storkamp: Vil kyle fire spillere ud af landet

Hvis ikke der var spænding nok før VM-kvalifikationsbraget mellem Brasilien og Argentina i forvejen, så har de brasilianske myndigheder netop bidraget yderligere til løjerne.

De beskylder den argentinske Premier League-kvartet Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso og Emiliano Buendia for at have givet falske oplysninger om deres rejse til Brasilien. Derfor kræver myndighederne, at de fire spillere isolerer sig og forlader landet med det samme. Blot to timer før kampen mellem ærkefjenderne skal begynde.

Problemet er, at de fire spillere spiller og bor i England, som er på Brasiliens røde coronaliste. Derfor er de forment adgang til Brasilien.

Ifølge den brasilianske sundhedsstyrelse Anvisa skulle de dog have afgivet falske oplysninger og altså ikke oplyst, at de kom fra England. De skulle derimod have svaret specifikt, at de hverken havde rejst fra eller gennem Storbritannien, Sydafrika, Nordirland eller Indien, som er de fire lande, der giver rødt lys i Brasilien. En løgn, der dog er temmelig let at gennemskue, fordi samtlige spillere altså har fast adresse i England.

Sagen skulle ifølge myndighederne også være rapporteret til politiet. Ifølge den brasilianske tv-station skulle politiet være taget til Argentinas hotel, men spillerne var angiveligt allerede på vej mod stadion.

Det argentinske fodboldforbund har endnu ikke reageret på kravet fra de brasilianske myndigheder, men ifølge flere internationale medier har myndighederne ikke haft held med missionen, og derfor skulle alle fire spillere være til rådighed for Argentina.

Aston Villa-keeperen Emiliano Martinez startede i buret mod Venezuela for tre dage siden, mens også Tottenhams Giovani Lo Celso var i startopstillingen. Holdkammeraten Cristian Romero og Aston Villas Emiliano Buendia kom ikke i aktion.

Netop Brasilien er hårdt ramt af restriktionerne og må undvære ni spillere fra Premier League. Heriblandt de to målmænd Ederson og Alisson fra Manchester City og Liverpool.

Brasilien fører den sydamerikanske VM-kvalifikation med maksimum point efter syv kampe. Argentina er seks point efter på andenpladsen.

Der er kampstart i Sao Paulo klokken 21 dansk tid.