Kæmpe drama inden brag: Hvad sker der? 

Med få timer til Danmarks vigtige EM-kvalifikationskamp mod Slovenien i Ljubljana, udspiller der sig et internt drama på det danske landshold.

Hovedpersonerne hedder Kasper Hjulmand og Mohamed Daramy.

Mandag kunne B.T. berette, at landstræneren på et møde har fortalt kantspilleren, at han kun besidder to ud af tolv kriterier for, hvad Kasper Hjulmand ser i en god landsholdsspiller.

Efterfølgende har DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, afvist, at landstræneren skulle have sagt netop det.

- Det er faktuelt forkert, skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Dermed er dramaet på sit højeste frem mod aftenens vigtige kamp, hvor det i timerne op til pludselig handler meget lidt om opgøret på Stožice Stadion og meget mere om Kasper Hjulmand og den vragede danske landsholdsspiller.

Der er derfor også lagt op til, at temaet efter mandagens opgør i høj grad også kommer til at handle om landstrænerens møde med Daramy.

Med på pressemødet var blandt andre Christian Eriksen. Foto: Claus Bonnerup

Et signal

Det var på søndagens pressemøde, at den danske landstræner ret bemærkelsesværdigt kunne fortælle, at Mohamed Daramy ikke var med på flyet til Slovenien og i stedet var blevet sendt tidligt på ferie.

Her forklarede han, at beslutningen var taget af taktiske årsager.

- Der ligger ikke noget disciplinært bag mit fravalg af Daramy. Andre er bare foran ham i truppen, lød det kortfattet.

Men allerede 24 timer forinden havde Kasper Hjulmand faktisk indirekte luftet sin utilfredshed med Mohamed Daramy.

Dagen efter kampen mod Nordirland gjorde landstræneren det nemlig helt klart, at han var alt andet end tilfreds med sine indskiftere - herunder Daramy, der blev skiftet ind i tillægstiden i Parken, da føringen mod Nordirland skulle forsvares hjem.

Han udtalte således, at han var ved at få ‘hjertestop’ over, at der ikke blev løbet hurtigt nok tilbage for at forsvare mod Nordirland i slutminutterne.

Mohamed Daramy fik kun ganske få minutter på banen mod Nordirland. Foto: Claus Bonnerup

En utilfredshed, der altså var rettet mod Mohamed Daramy, som tilmed også havde defensive problemer i nederlaget til Kasakhstan tilbage i marts.

Hjemsendelsen skal derfor også ses som et klart og tydeligt signal om, at man skal præstere både offensivt og defensivt, hvis man vil spille på det danske landshold - noget, som Ekstra Bladet beskrev i sin analyse søndag.

Hvad nu?

Tilbage står spørgsmålet om, hvad Kasper Hjulmand selv har at sige.

Hvad har han faktisk sagt til Mohamed Daramy? Hvorfor var han udtaget i første omgang, hvis han ikke udfylder nok kriterier for at være landsholdsspiller? Hvor mange skal man udfylde? Og har Daramy en fremtid under Hjulmand?

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kasper Hjulmand.

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Ligeledes er Mohamed Daramy ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Mandag aften møder Danmark Slovenien klokken 20.45 i fjerde runde af EM-kvalifikationen.