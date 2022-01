Kæmpe drama: Smadrer ind i stjernen

Der var drama for alle pengene, da Senegal tirsdag spillede sig frem til semifinalerne ved African Cup of Nations med en 2-0 sejr over Kap Verde.

Det største leverede Kap Verdes målmand, Vozinha, da han i anden halvleg kolliderede voldsomt med Liverpool-stjernen Sadio Mané.

I sammenstødet knaldede duoen hovederne voldsomt sammen, og begge blev liggende i græsset.

Vozinha fik det røde kort, og måtte bæres fra banen, mens en groggy Sadio Mané kom på benene igen.

Senegals største stjerne fik også scoret til 1-0, men måtte straks efter lade sig udskifte, da han var tydeligt påvirket af den hårde medfart. Det kunne godt ligne en hjernerystelse, hvilket er dårligt nyt for både Senegal og Liverpool.

Vozinha og Sadio Mané var involverede i et grimt sammenstød. Foto: Ritzau Scanpix

Så var det op ad bakke for Kap Verde, der allerede i første halvleg fik udvist Patrick, og i overtiden kunne Bamba Dieng cementere Senegals plads i semifinalerne med kampen anden og sidste scoring.

