Kæmpe EM-ændring

UEFA besluttede på et møde mandag at give de 24 EM-nationer lov til at udtage 26 spillere til sommerens slutrunde

Når Kasper Hjulmand i maj skal udtage sin EM-trup, kommer den danske landstræner til at skuffe tre spillere færre, end han havde regnet med.

Årsagen er, at de 24 EM-deltagere må udtage 26 spillere, hvor der tidligere kun var plads til 23.

Det er den franske sportsavis L'Équipe, der mandag aften kunne bringe historien om den opsigtsvækkende EM-ændring.

Ifølge avisen stemte medlemmerne af UEFA's National Team Competition Committee ved et møde mandag eftermiddag for en ændring.

L'Équipe skriver, at et overvældende flertal var for at udvide trupperne fra 23 til 26.

Kun et enkelt medlem ønskede status quo.

Kasper Hjulmand kan glæde sig over, at han kan udtage 26 spillere til EM-slutrunden. Foto: Jens Dresling

Også engelske The Times skriver om den ændrede trupstørrelse, som er foretaget for at tage hensyn til spillerne midt i en coronapandemi.

Spillerne har været hårdt spændt for med mange kampe siden genoptagelsen af fodboldligaerne sidste sommer.

Samtidig vil de enkelte hold være dækket bedre ind, hvis de skulle blive ramt af corona-tilfælde under selve slutrunden.

EM afvikles fra 11. juni til 11. juli.

Danmark spiller deres tre gruppekampe i Parken mod henholdsvis Finland, Belgien og Rusland.

UEFA har endnu ikke bekræftet nyheden om, at EM-landstrænerne skal udtage 26 spillere.