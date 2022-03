Kæmpe fiasko: - Vi er knuste

Trods stor dominans i hele kampen lykkedes det torsdag ikke Italien at slå upåagtede Nordmakedonien, da de to hold mødtes i en playoffturnering om en billet til VM.

På et mål i tillægstiden tabte Italien 0-1, og dermed misser de forsvarende europamestre for anden gang i træk en VM-slutrunde.

- Det er svært at forklare, siger veteranforsvareren Giorgio Chiellini, som var blevet skiftet ind, lige inden Aleksandar Trajkovski scorede for Nordmakedonien, ifølge uefa.com.

- Der er stor skuffelse. Vi spillede en god kamp, men kunne ikke score. Fra september til i dag har vi lavet fejl, og vi har betalt for dem.

- Jeg er stolt af holdet, som har givet alt. Det er klart, at vi er ødelagte og knuste, og der vil være et stort tomrum inden i os.

Giorgio Chiellini og Italien må for andet VM i træk se med hjemmefra. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Efter EM-triumfen i sommer vandt Italien kun en enkelt ud af fem kampe i VM-kvalifikationen. De fire andre endte uafgjort. Det førte altså til, at italienerne endte i VM-kvalifikationens playoffturnering.

En sejr over Nordmakedonien havde betydet, at der ventede en kamp mod Portugal om en tur til Qatar i slutningen af året.

Nu er det i stedet nordmakedonerne, der skal forsøge at levere endnu et sensationelt resultat mod Cristiano Ronaldo og co.

