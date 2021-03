Kæmpe gave til Danmark: Sender B-holdet

Zanka vraget - Her er Hjulmands landshold

Mens Kasper Dolberg lige nu ikke kan komme med det danske landshold, da han mangler dispensation, er det vand ved siden af de udfordringer, Østrig lige nu kæmper med.

I et længere skriv på fodboldforbundets hjemmeside fremgår det, at man er i store problemer før den første VM-kvalifikationskamp, der er mod Skotland.

Problemet for Østrig er, at Tyskland har karantæneregler for personer, der har været i Storbritannien, og det betyder, at de tyske klubber kan holde deres spillere hjemme i Tyskland.

I den seneste østrigske landsholdstrup var 18 mand fra tyske klubber.

Østrig og Skotland har været i dialog om en løsning, og der var to muligheder: Byt de to holds hjemmekampe, så Østrig spiller hjemme mod Skotland i marts, mens det omvendte opgør er i september, eller hold fast.

Og det landede på at holde fast i planen, som den er nu, da Østrig allerede har to udekampe i september og derfor vil ende med et forfærdeligt hårdt rejseprogram. Landet håber samtidig på tilskuere på stadion i september.

Østrig har været i dialog med Skotland, men skotterne har nægtet at spille kampen på neutral grund, og dermed rejser Østrig til Skotland den 25. marts med et regulært B-landshold.

Ingen David Alaba, ingen Aleksandar Dragovic, ingen Julian Baumgartlinger for bare at nævne nogle af de spillere, der må sidde over i den kommende landskamp.

De spillere er dog formentlig tilbage i landsholdstruppen, når Danmark den 31. marts gæster Østrig. Østrig regnes som Danmarks hårdeste konkurrent i kampen om den førsteplads, der giver adgang til VM 2022, mens andenpladsen skal i playoff.

