Kæmpe Hjulmand-hyldest

Pernille Harder har i en klumme i The Guardian ikke andet end store roser til den danske landstræner, Kasper Hjulmand. Det er ikke kun hans virke som træner for de danske mænd, der imponerer Pernille Harder.

- Hjulmand kom til en af vores lejre og snakkede lidt om sin vision for landsholdene samlet. Han står for ligestilling. Han har også nogle rigtige gode værdier, og jeg tror, man kan se det, i måden han leder på, fortæller den danske landsholdspiller.

Hun peger også på flere af Hjulmands andre styrker.

- Hans motivation er helt klart at vinde kampe. Men det er også at opbygge et sammenhold indenfor dansk fodbold og i hele Danmark, skriver Pernille Harder, det til daglig spiller for Chelseas kvindehold.

Pernille Harder er 28 år gammel, og blev i 2020 kåret til Europas bedste kvindelige fodboldspiller. Foto: Kim Price / Ritzau Scanpix

Pernille Harder hylder også Hjulmands fair behandling af alle spillere på holdet, også dem der ude fra, ikke virker så vigtige.

- Han ser også de spillere, der ikke spiller, og det er virkelig vigtigt. Forleden dag roste han Mathias 'Zanka' Jørgensen, der ikke har spillet et eneste minut, skriver Harder

- Men han fremhævede ham, da han snakkede med pressen. Han sagde, at Zanka havde været vigtigt for holdet med sin opførsel, og han gør at hele holdet spiller bedre, skriver hun.

