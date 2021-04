Kæmpe hyldest: Nummer to i Europa

Tre sejre i tre kampe og en målscore på ikke mindre end 14-0 vækker genklang rundt om i fodboldverden.

Også hos det store britiske medie The Guardian, der har for vane at lave en power ranking frem mod store turneringer.

EM 2020 er ingen undtagelse og frem mod slutrunden har mediet løbende opdateret den uofficielle liste over de mest formstærke landshold, og Danmark har nærmest taget et kvantespring.

De er hoppet hele seks placeringer op til en andenplads efter sejren over Østrig, og nu rangerer The Guardian landsholdet som det næstmest formstærke hold i Europa.

- Alt hvad landstræner, Kasper Hjulmand gør i øjeblikket, lader til at virke. Mod Østrig i Wien onsdag aften stod det 0-0 ti minutter inde i anden halvleg, da han udskiftede ineffektive Yussuf Poulsen med Andreas Skov Olsen. 19 minutter senere stod den 4-0 og indskifteren havde scoret to mål, skriver The Guardian om Danmark.

Skal man tage The Guardians liste for gode vare, og det er ingen grund til ikke at gøre, når Danmark er med i toppen, så skal vi i gruppespillet op mod det stærkeste hold i Europa. Det vidste vi måske godt i forvejen, men Belgien topper listen.

Belgien viste, at de har bredde i holdet, da de vandt 8-0 over Belarus, og selvom Danmark også vandt over Moldova med samme cifre, så må Belarus alligevel anses for at være et stærkere hold.

Efter Danmark følger Italien, England og Frankrig, mens Danmarks to andre modstandere i EM-puljen Finland og Rusland indtager henholdsvis en 24. og 22. plads ud af de 24 kvalificerede nationer.

