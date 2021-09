Kæmpe hyldest til landsholdet

Mannschaft des Jahres!

Hæderen vælter ind over Kasper Hjulmands landshold.

Europas største sportsmagasin, Sport Bild, har i sin ugentlige onsdagsudgave brugt hele seks sider på at hylde det danske landshold som Årets Hold.

Kasper Hjulmands tropper modtager hyldesten fra Sport Bild på baggrund af sommerens bedrifter ved EM-slutrunden.

Men det er ikke udelukkende på grund af den imponerende semifinaleplads, at Danmark modtager prisen.

Det er i lige så høj grad, fordi spillerne viste gejst, sammenhold og en teamspirit helt ud over det normale efter Christian Eriksens uhyggelige kollaps i Parken til den første kamp ved EM-slutrunden mod Finland.

Kasper Hjulmand er stolt over udnævnelsen som Mannschaft des Jahres af Europas største sportsmagasin, Sport Bild. Foto: Lars Poulsen.

I begrundelsen for valget af Danmark hedder det:

"Spillerne, trænerne og medlemmerne af staben omkring det danske landshold imponerede hele verdenen med deres utrolige holdånd. I det værst tænkelige øjeblik, da deres holdkammerat Christian Eriksen kæmpede for sit liv på banen, viste spillerne, hvad det vil sige, at være dér for hinanden på banen.

Men det danske landshold begejstrede også med sit spil på banen, hvor man med en semifinaleplads opnåede den historisk næstbedste præstation ved en slutrunde efter EM-titlen i 1992".

Joakim Mæhle og Kasper Hjulmand jubler efter endnu en succesoplevelse med landsholdet. Nu hædres de for det sammenhold, som spillerne viste efter Christian Eriksens kollaps mod Finland. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand var stolt over udnævnelsen af det danske landshold som Mannschaft des Jahres.

- Jeg er stolt over denne pris. Det er en stor ære, fordi vi stod sammen i en svær tid. For mig er vores landshold et forbillede på, hvordan folk skal behandle hinanden. I dag er der mange ting i vores verden, hvor vi glemmer holdånden, fordi egoismen hersker,

- Vi så Christian ligge på græstæppet, mens han kæmpede for sit liv. Det handlede om medfølelse, solidaritet og medmenneskelighed. Vi viste verden de værdier og på den måde det bedste fra fodboldens verden, siger Kasper Hjulmand til Sport Bild.

Prisen som Mannschaft des Jahres har Sport Bild uddelt siden 2003.

I EM-kvalifikationen har det danske landshold været aldeles suveræne. Danmark er således den eneste nation i Europa, der har vundet alle seks kampe. Det er sket på overbevisende måde med en målscorer på 22-0.

I oktober venter Moldova på udebane og Østrig på hjemmebane. Hvis Danmark vinder de to kampe kvalificerer de sig med sikkerhed til næste vinters VM-slutrunde i Qatar.