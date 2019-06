Kæmpe konflikt: Nægter at forlade hotellet

På et hotel i Frankrig befinder det nigerianske kvindelandshold sig. Og de har ikke tænkt sig at tage hjem foreløbigt.

Det sker på trods af, at holdet er slået ud af VM-turneringen. De har tabt 0-3 i ottendedelsfinalen ved VM i Frankrig.

Spillerne har udtalt sig til ESPN, hvor de giver klart udtryk for, at de er blevet snydt.

Ifølge spillerne skulle de af forbundet være blevet betalt to bonusser for to kampe mod Gambia og Senegal. Det er i to år, at holdet mener, at forbundet har skyldt dem et beløb på to millioner nigerianske naira. Og de er efter sigende kun blevet betalt halvdelen.

- De har betalt os 1 million naira og har sagt, at det var alt. Vi vil have dem til at betale det sidste, sagde en af spillerne til ESPN.

- En del af pengene er fra to år tilbage, den anden del er fra tre år tilbage. De skylder os også for fem dages daglig godtgørelse her i Frankrig.

Her får den nigerianske spiller Evelyn Nwabuoko det gule kort af den japanske dommer Yoshimi Yamashita i World Cup kampen mod Tyskland i går. Foto: Jean-Pierre Clatot/AFP

ESPN har talt med forskellige spillere, der ikke står frem med deres navne. Beløbet, der kræves, svarer til cirka 36.500 danske kroner. Holdet har også inden VM ønsket et møde med forbundet, så de kunne diskutere de pågældende bonusser. Det har forbundet tidligere gjort i sammenhæng med mændenes VM.

- De ignorerede brevet. og ingen har sagt noget om det før nu, fortæller en spiller.

Nigerias fodboldforbunds formand, Amaju Pinnick, har yderligere fortalt, at alt udestående er betalt.

- Vi har betalt dem alt det, vi har skyldt dem, fortæller han til ESPN.

- Det eneste udestående er den bonus, FIFA betaler for deltagelsen ved VM. Men den kommer ikke før efter turneringen. De insisterer alligevel på at få den nu, fordi de har talt med spillere fra Cameroun og Frankrig, der siger, at de allerede har fået pengene, uddyber Amaju Pinnick yderligere.

