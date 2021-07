Kæmpe kontrakt i vente

Oven på et sublimt halvandet år i Milan står Simon Kjær til lønforhøjelse, når han ventes at forlænge sin kontrakt med klubben efter EM – agent bekræfter forhandlinger efter EM

Som han sidder dér på podiet, ligner han virkelig det, han er: Hele Danmarks anfører.

En leder med overskud, med et smil på læben, når det hører sig til.

Simon Kjær er bare blevet bedre med årene. Siden VM i 2018 har han ikke kun været et fodboldmæssigt fyrtårn. Han er blevet den urokkelige klippe.

Lige nu er han i færd med at forberede sig til en af landsholdskarrierens største opgaver: EM-kvartfinalen mod Tjekkiet lørdag her i Baku.

Men når døren til EM bliver lukket, måske først efter finalen næste søndag, venter en stor belønning hjemme i Milano.

Milan står nemlig klar med en ny, forbedret kontrakt til den danske landsholdskaptajn.

Den nuværende aftale udløber næste sommer, men Milan er, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, indstillet på at beholde danskerne i meget længere tid.

I dag tjener Simon Kjær i niveauet 30 mio. kr. netto, men nu er der udsigt til lønforhøjelse efter de suveræne præstationer han har leveret de seneste halvandet år for Milan og på det danske landshold.

Simon Kjær har udsigt til en lønstigning, når han får ny kontrakt med Milan efter EM. Foto: Lars Poulsen.

Kjær har spillet et blændende EM og kronede en foreløbig sublim indsats med UEFA-kåringen som den bedste spiller af samtlige fra 1/8-finalerne.

- Simon står i en fantastisk god position med storform ved EM - præcis som ved VM for tre år siden. Og det, der sikkert tæller tungest, er konstant storspil, siden han kom til Milan for halvandet år siden.

- En forlængelse virker som en helt logisk ting for både Milan og for Simon.

- Jeg kan sige, at der naturligvis er interesse for en forlængelse fra begge sider, men at der selvfølgelig ikke sker noget, før EM er ovre, siger Simon Kjærs agent, Mikkel Beck, til Ekstra Bladet.

32 år er ingen alder for den danske landsholdskaptajn, der lørdag spiller sin landskamp nummer 112 og derved kommer på omgangshøjde med Jon Dahl Tomasson på tredjepladsen over flest landskampe.

Simon Kjær og Kasper Hjulmand i en alvors snak før den afsluttende træning i Baku. Foto: Lars Poulsen.

Siden sin ankomst til Milan i begyndelsen af 2020 har Simon Kjær oparbejdet en særstaus på relativ kort tid.

Nu nævnes Kjær som den oplagte Milan-anfører i den kommende sæson.

Ja, det er ligefrem blevet et folkekrav på de kanter.

Rossoneri-folket, som Milans fans kaldes, har krævet, at danskeren bliver klubbens nye anfører.

Og det ligger godt i tråd med, at den nuværende anfører Alessio Romagnoli er langt fra fast spilletid, og viceanfører Gianluigi Donnarumma ser ud til at skifte til Paris Saint-Germain.