Kæmpe krise - men landstræner nægter at gå

Janne Andersson har ingen planer om at træde af som Sveriges landstræner, selv om drømmen om EM i Tyskland i 2024 næsten med sikkerhed blev slukket tirsdag aften.

Det siger han i Viaplays studie efter 1-3-nederlaget mod Østrig på hjemmebane i Stockholm.

- Det er klart, at det er en meget hård situation, men så længe chancen er der, så trækker jeg mig ikke, siger han.

Sverige har syv point op til begge konkurrenter, og der resterer kun tre spillerunder i gruppen.

Trods det skuffende nederlag er landstræneren nogenlunde tilfreds med præstationen.

- I dag spillede vi faktisk en ganske god kamp. I juni var de klart bedre i Østrig (Sverige tabte med 0-2, red.). Men vi skal spille de kampe, der er tilbage, og så lægger vi sammen efter, siger Andersson.

- Jeg giver ikke op ud fra det perspektiv. Jeg har været vidne til større mirakler.

Foruden den usandsynlige kvalificering gennem gruppespillet, bliver det også svært for Sverige at kvalificere sig via playoffkampe.

Det skyldes, at svenskerne var blandt de dårligste hold på B-niveau i sidste års Nations League-turnering.

Andersson har, siden han fik jobbet i 2016, blandt andet ført Sverige til en kvartfinale ved VM i Rusland.

Ved ottendedelsfinalen til EM i 2021 røg Sverige ud til Ukraine, mens landsholdet ikke kvalificerede sig til VM i Qatar sidste år.